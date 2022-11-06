馬斯克喪炒Twitter員工　聯合國高層都睇唔過眼...

Space X始創人馬斯克(Elon Musk)收購社交媒體Twitter的交易，幾經波折後終於落實，但對Twitter員工來說是噩夢的開始，馬斯克大刀闊斧的裁員行動，更驚動到聯合國高層的關注。

外媒報道，聯合國人權事務高級專員Volker Türk周六(5日)向馬斯克發表了一封公開信，敦促他「確保人權是Twitter管理的核心」。他指出，Twitter是一場改變人類溝通方式的全球革命，對其現狀感到非常擔憂。

馬斯克上月成功以440億美元(約3,388億港元)收購Twitter後，裁員消息不斷。外媒報道，有一半Twitter員工已被列入裁員名單，當中包括孕婦以及負責人權維護的團隊，他們已被拒登入公司電腦網絡。據悉，部分遭解僱的員工計劃提出集體訴訟，指他們沒有得到法律規定60天的通知期。

馬斯克之前透過Twitter指出，當公司每日損失超過400萬美元時，裁員是唯一選擇。

除了裁員節流外，馬斯克亦為Twitter找到開源方案。Twitter應用程式周六作出更新，確定開始對廣受歡迎的Twitter Blue官方認證(藍勾勾)標記收取每月7.99(約62港元)費用。