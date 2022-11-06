專家樓評：樓價跌租金升　長線投資者宜趁低吸納

差餉物業估價署公布，本港9月私樓售價指數報362.1，創2019年1月以來逾三年半新低，更連跌4個月，按月跌幅達2.06%。租金指數走勢與樓價指數走勢開始不一，私樓租金指數觸及4月份低位177.3後企穩，更連升5個月，9月私樓租金指數最新報180.3，按月升0.17%。

市場開始有不少個案轉買為租或轉賣為租，買賣雙方認為樓市前景未明朗，業主不願意劈價求售，買家亦想繼續觀望後市發展，雙方轉戰租賃市場。政府放寬社交距離措施及入境檢疫至0+3，吸引部分海外回流香港工作的租客，為租賃市場注入新動力，租盤減少的情況下令近月租金走勢企穩向上。

差估署私樓售價指數年內已錄得逾8%的跌幅，加息及疫情影響下，樓價呈下行趨勢，以樓價每月下調2%的速度，料第四季樓價將下調6%，全年下跌15%。9月香港亦開始步入加息周期，美國聯儲局公布11月議息結果，一如市場預期加息0.75厘，本港銀行再次上調最優惠利率(P)25點子，加息增加供樓負擔，但樓價調整可抵銷加息帶來的供樓壓力。以上車盤沙田第一城作例子，沙田第一城近期做價跌穿400萬元，低見395萬元，即使本港銀行宣布加息四分一厘，最新二手按揭的實際利率升至2.975厘，每月供款只是9,961元(借6成供30年計)。未加息前，同類單位去年做價達560萬元，每月供款達13,452元，相差3,491元，最重要是首期支出減少66萬元。

筆者相信，樓價調整可抵銷加息帶來的供樓壓力，於租金升、樓價跌的情況下吸引長線投資者入市。現時二手市場上不時出現劈價成交，部分單位甚至比一手買入價更平，買家應把握跌市機會撈底，切勿錯失入市良機。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑