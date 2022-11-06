各區二手減價一覽！銀禧花園兩房樓王3年蝕42萬沽

加息後二手樓蝕讓情況更趨普遍，火炭銀禧花園兩房樓王，減價52萬元，以688萬元售出，約3年帳面蝕42萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原梁紹雄表示，西營盤維港峰低層E室，實用面積約1,053方呎，套三房間隔，以2,700萬元易手，呎價約25,641元，原業主於2015年5月以2,438萬元買入，持貨約7年帳面獲利262萬元，單位升值約11%。

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新界區

●美聯姚枝榮透露，火炭銀禧花園3座高層E室，實用面積約506方呎，屬兩房樓王，開價740萬元放售，減價52萬元，以688萬元售出，呎價約13,597元，原業主於2019年8月以730萬元購入，帳面蝕42萬元。

●美聯鍾家豪指，荃灣中心12座高層A室，實用面積約384方呎，開價420萬元，放盤約1個月，減價至388萬元售出，呎價約10,104元，原業主2014年11月以320萬元購入，帳面賺68萬元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋翠寧花園2座中層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，去年11月於未補價第二市場開價398萬元放售，獲區內公屋客以330萬元一筆過購入，減幅約17%，呎價約5,574元。

●祥益表示，屯門居屋富健花園7座低層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內綠表客見屋苑鄰近家人居所，方便照應，原業主累積減價約36萬元，在未補價第二市場以388.8萬元購入，呎價約6,568元。

●祥益林偉光指，屯門叠茵庭9座低層C室，實用面積約383方呎，兩房間隔，獲區外換樓客垂青，原業主增加議幅，累積減價達32萬元，上述買家遂便決定以488萬元並一筆過付款購入，呎價約12,742元。

●世紀21奇豐黃宗信透露，馬鞍山曉峯灣畔4座高層D室，實用面積約684方呎，三房間隔，享海景，放盤5個月，叫價1,080萬元，減價110萬至970萬元沽售，減幅約10.2%，呎價約14,181元。

●世紀21奇豐理胡佩碧表示，馬鞍山海栢花園6座高層B室，實用面積約396方呎，兩房間隔，望海景，原先開價620萬元，放盤兩個月，微減10萬元，獲買家以610萬元承接，呎價約15,404元。

●利嘉閣林靖羲指，將軍澳日出康城首都5座右翼中層C室，實用面積約680方呎，套三房間隔，享山景，以800萬元易手，呎價約11,765元，新買家為年輕夫婦，見近期樓價回落，睇樓後還價火速決定入市。

●中原柯勇表示，將軍澳夾屋叠翠軒2座低層D室，實用面積約650方呎，套三房房間隔，議價後在自由市場以660萬元易手，創同類型三房20個月新低，呎價僅約10,154元。

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