將軍澳康城呎價跌穿1萬　內地專才入市接貨冀退稅

加息後首個周末，二手樓價跌勢轉急，將軍澳日出康城屋苑約5年來成交呎價首見跌穿1萬。內地專才以980萬元平買領峯四房戶「等退稅」，成交呎價跌至約9,949元。港島半新樓繼續蝕賣，西營盤63 Pokfulam套三房戶，約4年帳面貶值約540萬元，期內樓價跌約29%。

美聯梁傑表示，上述領都6座左翼中層C室，實用面積約985方呎，原先開價1,000萬元，有原租住將軍澳二手樓的內地專才，見政府推出置業印花稅「先付後退」措施，獲減價20萬元，決定即時入市，待一年半後即申請退回有關印花稅項。上址逾7年間帳面只升值約11%。

事實上，鄰近屋苑如LP6及MONTARA等，上月連環錄得蝕讓。梁氏續指，日出康城對上不足呎價1萬元成交，要追溯至2017年，當時領都1座左翼低層實用面積約977方呎單位，以957萬元成交，呎價約9,795元。

市場預期息口持續向上，二手樓蝕幅再擴大。市場消息透露，63 Pokfulam第2座高層E室，實用面積約494方呎，近日叫價已降至約1,380萬元，終售1,328萬元，呎價約26,883元。據了解，單位於2018年購入價逾1,868萬元。

嵐山呎價跌穿9000元蝕賣

大埔嵐山套三房戶上周做價跌至695萬元，已屬6年前價位。美聯楊浩然指，同屋苑6座低層D室，實用面積約752方呎，套三房連儲物房間隔，開價800萬元，剛減至670萬元沽出，呎價僅約8,910元，料屬屋苑近6至7年的呎價低位。原業主於2018年以796萬元購入，帳面亦蝕126萬元。

新界多個屋苑都有「蝕本貨」。該行姚枝榮稱，火炭銀禧花園3座高層E室兩房樓王，減價52萬元，剛售688萬元，呎價約13,597元，約3年帳蝕42萬元。美聯曹錦輝表示，元朗世宙2座中高層C室兩房戶，在加息陰霾和股市波動壓力下，原業主持貨滿3年即以630萬元沽貨，帳面虧蝕6萬元。