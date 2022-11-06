新盤UPDATES：一手周末僅錄19宗成交 按周跌7成
2022年11月06日 21:27
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周末新盤市場暫錄約19宗成交，較有全新盤開售的上周末、所錄得88宗急跌逾七成。九龍區新盤魚貫登場，區內兩盤周末起收票，均在兩日內錄得超額認購。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna累沽108伙
新鴻基地產(00016)元朗錦田北PARK YOHO系列壓軸最後一期、PARK YOHO Bologna，周日(6日)上午展開第三輪銷售，即日暫沽6伙。連同上月底起展開的首兩輪銷售計，11日之內累沽108伙，佔全盤164伙的66%，吸金
至於，整個PARK YOHO系列項目，則由2015年底起，至今共售出約2,826伙，吸金逾228億元。資料顯示，該盤是日以先到先得形式於項目商場PARK CIRCLE發售12伙，包括8伙三房戶及4伙開放式戶，折實售價由399.85萬至934.57萬元，折實呎價由約13,228至15,152元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽3伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周日(6日)連沽3伙，共涉1,530.98萬元。上述單位成交價介乎429.75萬至644.14萬元，呎價約13,557至14,938元。當中，E座5樓8室，實用面積436方呎，兩房間隔，以644.14萬元成交，呎價約14,774元。資料顯示，該盤由上月底開售至今，累沽83伙，總成交金額逾3.88億元。
●啟德澐璟或短期內推出首批單位
由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區的澐璟，於周末開放展銷廳及示範單位予公眾參觀，場面熱鬧。發展商表示，截至今(6日)下午7時，合共已錄得近3,300人次參觀。據悉，到場參觀人士當中不少為家庭客，項目或會短期內推出首批單位，以回應市場需求。
●紅磡必嘉坊．迎匯首輪暫收210張入票
近日多盤齊發的恒基地產(00012)，旗下紅磡必嘉坊．迎匯首輪收票反應不俗。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目周末兩日暫收約210張入票，按首張價單提供56伙計，暫時超額認購約2.7倍。
●市傳長沙灣連方I兩日收逾百票
九龍區新盤市場競爭激烈，萬科香港發展的長沙灣連方I，周末開始收票。據市場消息指，項目兩日暫收逾100張入票，按該盤首張價單提供50伙計，暫時超額認購逾1倍。發展商表示，項目展銷廳的參觀人數眾多，截至今日(6日)6時前，3日合共已有逾千人次參觀。另外，參觀該盤示範單位人士有機會獲贈筆記簿乙本或保溫水樽乙個。