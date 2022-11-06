新盤UPDATES：一手周末僅錄19宗成交　按周跌7成

周末新盤市場暫錄約19宗成交，較有全新盤開售的上周末、所錄得88宗急跌逾七成。九龍區新盤魚貫登場，區內兩盤周末起收票，均在兩日內錄得超額認購。

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna累沽108伙

至於，整個PARK YOHO系列項目，則由2015年底起，至今共售出約2,826伙，吸金逾228億元。資料顯示，該盤是日以先到先得形式於項目商場PARK CIRCLE發售12伙，包括8伙三房戶及4伙開放式戶，折實售價由399.85萬至934.57萬元，折實呎價由約13,228至15,152元。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽3伙

●啟德澐璟或短期內推出首批單位

●紅磡必嘉坊．迎匯首輪暫收210張入票

●市傳長沙灣連方I兩日收逾百票

九龍區新盤市場競爭激烈，萬科香港發展的長沙灣連方I，周末開始收票。據市場消息指，項目兩日暫收逾100張入票，按該盤首張價單提供50伙計，暫時超額認購逾1倍。發展商表示，項目展銷廳的參觀人數眾多，截至今日(6日)6時前，3日合共已有逾千人次參觀。另外，參觀該盤示範單位人士有機會獲贈筆記簿乙本或保溫水樽乙個。