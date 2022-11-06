10月工商舖錄253宗買賣成交　成交金額按月減逾67%

香港經濟復甦步伐緩慢，加上外圍環境轉差，市場觀望氣氛濃厚，據中原(工商舖)統計，10月工商舖物業買賣成交錄得253宗，按月雖微升約2.84%，但已連續兩個月低於300宗，創今年單月次低，總成交金額則錄約41.2億港元，按月大減約67.36%。

上月市場錄得的工商舖買賣宗數，按年同期少約37.37%。至於金額方面，在矚目大額成交宗數欠奉下，10月總成交金額按月大減約67.36%，相對去年同期亦下滑約45.68%。

10月工商舖3個範疇中，寫字樓買賣市場先見起色，買賣亦呈量升價跌情況。月內該類物業錄約35宗成交，對比9月回升近三成半，涉及成交額約7.8億元，按月的7大幅下跌近90%，主因是9月涉及大宗商廈成交。

同時，入境限制放寬令市場憧憬商務往來復常，當中有名人亦趁機沽貨獲利。土地註冊處資料顯示，中環威靈頓街99號威基商業中心15樓02室，面積約816方呎，以約850萬元易手，呎價約10,417元。

該行董事總經理潘志明表示，整體工商舖市場交投氣氛將會持續低迷、原因是本港銀行持續跟隨美國聯儲局加息步伐，買家入市意欲必然受到影響，同時投資者入市時會尋求回報更高投資選項，令買賣雙方陷入拉鋸局面。他預計，短期內寫字樓買賣市場將會受影響，不過，待市場消化加息因素，明年第一季工商舖前景會見改善。