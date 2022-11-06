收息福音！港元定期4至5厘變「新常息」

上周香港主要銀行上調最優惠利率(P息)0.25厘，供樓人士每100萬元按揭貸款，每個月將要供多130元左右。而銀行供樓優惠之一「Mortgage Link(按揭儲蓄掛鈎)戶口」，在供樓的同時用相同息率開一個活期戶口。不過，市面上的銀行3個月定期存款一般都接近4厘，ML戶口雖然相對靈活，但反而較低息。

恒生網上開戶 息率冠4大銀

4大銀行之中最高息的恒生銀行網上開戶優惠，透過恒生網上銀行和應用程式(App)開存款戶口，「合資格新資金結餘」6個月有4.05厘年息，3個月3.75厘，門檻僅一萬港元，親身到分行就會少0.05厘利息。

東亞銀行推出新存款優惠，以新資金10萬至1,000萬港元，開立3個月定期存款有4.1厘年息，6個月4.2厘，12個月可享高達4.4厘。東亞的3個月8.8厘年息迎新獎賞亦值得一提，經手機App開設綜合戶口，經批核後會收到「優惠碼」。1,000港元起存，不過一萬元封頂，即是新存戶最多可賺216元，推廣期至2022年12月31日。

南洋7天定存 門檻僅千元

至於存息最為進取的富邦銀行，終於將港美息差「清零」，港元和美元以100萬港元等值做定期，12個月都有5.1厘，定6或9個月期港元存息甚至高過美元！港元9個月為5厘，6個月亦高達4.9厘，美元則各低0.05厘。

以短期存款計，可留意南洋商業銀行的7天定存，經網上或手機銀行叙做，門檻僅為1,000港元等值，英鎊高至12厘年息，美元7厘，而港元則有5.5厘，優惠期至明年1月3日。