股神巴菲特都損手！巴郡第三季蝕209億

「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡於截至9月底止季度錄得虧損26.88億美元(約209.66億港元)，跟去年同期大賺103.44億美元差天共地，但如果不計及投資及衍生工具盈虧的經營溢利，就按年增長20.02%至77.61億美元。

手頭現金約8498億

業績報告顯示，巴郡第三季投資及衍生工具損失104.49億美元，按年盈轉虧，上季淨買入股票投資金額為36.78億元。截至9月底，巴郡手頭現金(包括現金等價物及短期國債投資)為1,089.58億美元(約8,498.72億港元)；公司上季共斥資10.5億美元作回購，年初至今累計回購金額52.5億美元。

上季續錄列帳虧損，但巴郡一如以往在業績報告中強調，投資者若只看重某個季度的盈利表現是毫無意義。截至9月底，其5大重倉股為蘋果公司(Apple Inc.)、美國銀行、雪佛龍、可口可樂及美國運通。

撇除投資及衍生工具盈虧，巴菲特更看重的實質業務收入，上季按年增長8.99%至769.34億美元。公司在業績報告指，新冠肺炎疫情在不同程度上影響營運業務，而供應鏈樽頸和成本上升在去年出現後仍在今年持續，加上包括俄烏關係等的地緣衝突今年來不斷發酵，公司難以估計這些因素對其業務在未來造成的經濟影響，或營運何時能復常，亦無法判斷上述因素將如何改變客戶未來的消費模式。

鐵路經營溢利減6%

上季鐵路業務經營溢利按年減少6.24%至14.42億美元；公用事業和能源業務經營溢利按年上升5.94%至15.85億美元；保險承銷之經營損失則按年擴大22.7%至9.62億美元，主要來自災難保險賠償損失期內約27億美元，車險賠償頻率增加亦加劇保險承銷經營損失。不過，受惠強美元，巴郡非美元計價債務收益為8.58億美元。