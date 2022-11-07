東方日報B1：滙控祈耀年估港經濟增長明年復常
2022年11月07日 00:05
東網電視更多新聞短片
祈耀年表示，香港是通往內地的門戶，優勢未變。
滙豐控股(00005)行政總裁祈耀年(Noel Quinn)為國際金融領袖投資峰會的座上客，亦是他在疫情爆發後第3度來港。他向傳媒表示，香港的入境防疫措施在過去4個月間已大幅放寬，期待香港明年經濟將回復正增長，滙控將繼續投資香港。對於「Hong Kong is back(香港回來了)」與否，祈耀年指：「Yes！(是的)」。
祈耀年表示，觀乎上周的金融峰會出席人士包括多家國際大行的舵手，他認為香港國際金融中心的地位毋庸置疑，作為外資進出內地橋樑的關鍵優勢仍舊沒變。即使在疫情期間，香港的流動性仍保持強勁，投資機會處處。隨着入境防疫限制逐步放寬，更多海外機構來港，他相信香港經濟要重拾活力只是時間問題。
滙控仍會繼續投資香港業務，而香港業務仍有增長，主要受惠於按揭市場錄得強勁市場佔有率，保險業務亦佔有領導地位。滙控疫情前制訂中國業務策略，中期目標增聘3,000名理財顧問，祈耀年透露，目前已聘請1,300人，並且不會因為疫情爆發而改變在華發展策略，仍期待日後防疫限制完全清除。
滙控對亞洲地區十分重視，滙控積極拓展印度及新加坡市場，單計印度去年就為該行帶來10億美元進帳，並正收購一家當地的資產管理公司，交易已進入尾聲，並已得到當局批准。祈耀年透露，目前滙控在印度資產管理規模約排名第10至12，而他並不滿足於此。
談到息口，在過去12年間，利率是「非正常地」低，祈耀年直言，央行加息步伐快過「理想」速度，但這因為壓抑通脹，疫情時的供應鏈斷裂問題，使供應追不上疫後經濟復甦時的製造業及消費需求急增，加上俄烏戰爭所帶來的食物和能源供應問題，迫使央行不得不加快加息。
他認為，息率將會「加凸」之後再減回至「適中」水平，而他認為2至3厘正是「適中」，即是可平衡通脹和經濟增長。他估計明年擺脫高通脹，不過仍提醒，零息時代已成過去，市場應該要重新適應。
至於息口何時見頂？說話敦厚的祈耀年笑稱，他自己也無法估計，要問問經濟師了。不過，香港的家底足夠厚，疫下減少消費增加儲蓄為加息提供緩衝，本港的流動性亦足以抵禦樓市下行的影響。
雖然市場常拿香港跟新加坡作比較，但祈耀年指出，兩城均是滙控的重要市場，星洲是通往亞洲的門戶，香港則通往內地。而內地政府早前重申對香港實施一國兩制，並維持香港司法制度及商業法，兩者對國際企業來港營商是重要的考慮因素。他又稱，今年5月港府放寬入境限制時，他就在曼徹斯特飛往香港首班機上，可見其對香港的重視。滙控在港擁有2.8萬名員工，會繼續招聘計劃，不論是本地或海外人才。
對於大股東中國平安(02318)提議分拆滙控的亞洲業務，祈耀年稱，有持續與股東們討論，提升估值，經評估後，維持目前的環球銀行策略仍是安全地為股東帶來持續收益的最佳方針。