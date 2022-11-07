東方日報B1：滙控祈耀年估港經濟增長明年復常

祈耀年表示，觀乎上周的金融峰會出席人士包括多家國際大行的舵手，他認為香港國際金融中心的地位毋庸置疑，作為外資進出內地橋樑的關鍵優勢仍舊沒變。即使在疫情期間，香港的流動性仍保持強勁，投資機會處處。隨着入境防疫限制逐步放寬，更多海外機構來港，他相信香港經濟要重拾活力只是時間問題。

滙控仍會繼續投資香港業務，而香港業務仍有增長，主要受惠於按揭市場錄得強勁市場佔有率，保險業務亦佔有領導地位。滙控疫情前制訂中國業務策略，中期目標增聘3,000名理財顧問，祈耀年透露，目前已聘請1,300人，並且不會因為疫情爆發而改變在華發展策略，仍期待日後防疫限制完全清除。

滙控對亞洲地區十分重視，滙控積極拓展印度及新加坡市場，單計印度去年就為該行帶來10億美元進帳，並正收購一家當地的資產管理公司，交易已進入尾聲，並已得到當局批准。祈耀年透露，目前滙控在印度資產管理規模約排名第10至12，而他並不滿足於此。

談到息口，在過去12年間，利率是「非正常地」低，祈耀年直言，央行加息步伐快過「理想」速度，但這因為壓抑通脹，疫情時的供應鏈斷裂問題，使供應追不上疫後經濟復甦時的製造業及消費需求急增，加上俄烏戰爭所帶來的食物和能源供應問題，迫使央行不得不加快加息。

他認為，息率將會「加凸」之後再減回至「適中」水平，而他認為2至3厘正是「適中」，即是可平衡通脹和經濟增長。他估計明年擺脫高通脹，不過仍提醒，零息時代已成過去，市場應該要重新適應。

至於息口何時見頂？說話敦厚的祈耀年笑稱，他自己也無法估計，要問問經濟師了。不過，香港的家底足夠厚，疫下減少消費增加儲蓄為加息提供緩衝，本港的流動性亦足以抵禦樓市下行的影響。

雖然市場常拿香港跟新加坡作比較，但祈耀年指出，兩城均是滙控的重要市場，星洲是通往亞洲的門戶，香港則通往內地。而內地政府早前重申對香港實施一國兩制，並維持香港司法制度及商業法，兩者對國際企業來港營商是重要的考慮因素。他又稱，今年5月港府放寬入境限制時，他就在曼徹斯特飛往香港首班機上，可見其對香港的重視。滙控在港擁有2.8萬名員工，會繼續招聘計劃，不論是本地或海外人才。