周樂樂：市場全線反彈　關注國產替代機會

過去一周，滬深兩市主要指數均上漲，其中，創業板指、科創50漲幅最大超過8%。申万一級行業中，31個行業均上漲，板塊方面，漲幅最大的前五大行業是汽車、食品飲料、社會服務、商貿零售與電力設備，漲幅最少前五大行業是房地產、煤炭、銀行、建築裝飾與國防軍工。數據上看，市場風險偏好大幅改善，市場整體轉強，尤其是疫情受損行業彈性較大，主要是市場預期防控政策有望邊際放鬆，利好於市場氣氛。

國內方面，目前國內個別地方衞健委、官媒央視、中科院院士等權威管道公開發布「新冠肺炎是自限性疾病，一般不會造成後遺症」等言論。最新輿論宣傳反映出國內疫情防控政策或有部分調整。儘管近期在國務院聯防聯控機制發布會上，國家衞健委新聞發言人表示國內政策防控上仍然堅持「外防輸入、內防反彈」總策略不動搖，嚴格執行第九版防控方案等，沒有宣告防疫政策放鬆轉向，但在防控措施上逐漸向著動態優化、精準化方向進行調整，並且會上對一些防疫加碼地區進行了通報，還提到了組織專家根據病毒特徵情況變化來不斷優化完善疫情防控，這些都是較為積極的信號。因此長期來看疫情防控措施向著更加科學、精準化方向動態優化調整會使疫情對經濟活動的影響逐步降低。同時，央行、銀保監、證監會等頻頻發布利好政策言論，加強部門協作，維護股市、債市、樓市健康發展，加快推出政策穩定金融市場與經濟，將有利於市場預期向好與信心恢復。另外國內外交上有突破，德國總理率領企業家訪華，歐洲企業持續投資中國，這些事件有利於消除中國被西方孤立的疑慮。

國際市場方面，11月份的議息會議上，美聯儲如期加息75點子，將聯邦基金利率區間提升至3.75至4.0%。儘管會議聲明中暗示未來可能放緩加息步伐，但鮑威爾的講話偏鷹派，強調現在考慮暫停加息還為時過早，並且表示終端利率水平將高於此前預估並且不擔心加息過度。認為美聯儲加息步伐最早可能在12月開始放緩，但是加息終點可能更高，且高利率的持續時間可能更長，若10月與11月的通脹和就業數據再超預期，美聯儲12月仍有可能繼續大幅加息。從美聯儲明年加息情況來看，明年上半年預計美聯儲可能繼續加息50至75個點子，利率高點在5%左右，直到下半年才會開啟降息。另外近期美國10月ADP「小非農」就業新增23.9萬超預期，表明目前美國市場勞動力需求強勁。這預期抑制了央行可能放慢貨幣緊縮步伐的猜測，亦不利於短期美股市場氣氛。

展望後市，市場對美聯儲加息預期偏謹慎，使外圍市場走勢偏謹慎。而國內疫情防控措施向着更加精準、科學化方向調整，並且近期國內各部門近期頻發布利好政策言論來維穩國內金融市場，這些因素將有望提振市場情緒。資金面上近期有資金入場抄底，港股與A股有望繼續市場修復行情。策略上，重點圍繞新一屆領導的執政新政來部署，以增量、安全、國產替代來邏輯分析，可部署新能源電池、新能源、生物製藥、高端醫療器械、信創、高端設備與新型材料等核心企業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂