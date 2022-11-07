道期跌近200點　紐油跌約2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報111.08；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報7.2359；美元兌日圓處146.90；歐元報0.9933，英鎊報1.133。金價處1,676.53美元。布油跌1.6%，報96.97美元，紐油跌近2%，報90.83美元。比特幣跌1.7%，報2.09萬美元。道指期貨跌近200點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微低水。

●道指上周五(4日)收升401點或1.26%，報32,403點。標指收報3,770點，升50點或1.36%；納指收報10,475點，升132點或1.28%。全周計，道指下跌1.3%，結束4周連升勢頭；標指及納指各跌3.3%及5.6%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報16,502點，升341點。

●即月恒生指數夜期上周五收報16,466點，升275點，高水305點，成交39,307張。

●紐約期油上周五收報每桶92.61美元，升5%；倫敦布蘭特期油收報每桶98.57美元，升4.1%。

●紐約期金上周五收報每安士1,676.6美元，上升2.8%。

●英國富時100指數上周五收報7,334點，升146點或2.03%；德國DAX指數收報13,459點，升329點或2.51%；法國CAC指數收報6,416點，升173點或2.77%。

●外媒報道，社交媒體平台Facebook(Fb)母公司Meta計劃可能在本周三開始裁員計劃，或影響數千名員工，而公司已通知員工本周取消非必要旅行。若消息屬實，今次是Fb及易名Meta成立以來最大型的裁員行動。

●蘋果公司以內地封控影響為由，調低iPhone 14系列出貨量。

●巴郡上季經營溢利升兩成，投資虧損逾百億美元。

●新股心泰醫療以每股29.15港元下限定價，香港公開發售錄得超額認購1.11倍，每手1,000股，有入飛的投資者人人有份。

●收息福音！港元定期4至5厘變「新常息」

●本周財金焦點：中、美通脹數據出爐及觀望英國GDP

●東方日報B1：滙控祈耀年估港經濟增長明年復常

●【東方產評】中美脫鈎不實際 討價還價攻心計