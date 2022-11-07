港股曾升近400點 滙豐飆逾4% 內房股有追捧

港股保持強勢，恒生指數低開過百點後火速倒升，最多漲387點，高見16,549點，暫升幅收窄至200餘點。國企指數及科技指數亦曾倒升過百點，暫升約80點，主板成交550億港元。

金融股領漲，滙豐控股飆4.7%；香港交易所升3.5%；中國平安升3.9%；友邦保險升1.7%；工、中、建、招四大內銀股倒升1%至2%。

大型科網股個別發展，騰訊及京東集團倒升0.9%及1.3%；小米集團升1.7%。美團跌0.2%。阿里巴巴逆市跌2.1%，是表現最差藍籌。另外，商湯飆25%；嗶哩嗶哩升6.5%；快手升3.6%。

內房股續彈，碧桂園及碧桂園服務飆7%及6.6%，是表現最佳兩隻藍籌；中國海外及華潤置地升3%；萬科企業升2%。

【09:20】港股回吐 ATM挫2至4% 滙豐力頂

港股開市回吐，考驗萬六關支持。恒生指數跌129點或0.8%，報16,031點；國企指數低開68點或1.25%，報5,414點；科技指數跌59點或1.81%，報3,205點。

大型科網股拖低大市，阿里巴巴跌4.6%，是表現最差藍籌；百度跌3.4%；網易跌2.9%；美團跌3%；騰訊跌2%；京東集團跌0.9%；小米集團跌0.7%。

金融股力頂，滙豐控股開市飆3.1%；友邦保險升0.9%；香港交易所升0.8%；中國平安跌0.1%。建設銀行跌0.2%及工商銀行無起跌；招商銀行跌2%。