【高盛推介】巴菲特再度減持比亞迪　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份上周五(4日)跟隨大市反彈重上190港元水平收市，升約5.1%，周一(7日)早段受股神巴菲特減持消息影響，逆市回吐部分升幅。現報193.3元，跌約1.9%。據聯交所股權披露系統資料顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡，於上周二(1日)減持比亞迪共329.7萬股，套現超過5.6億元，為第三度披露減持比亞迪。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五獲資金轉向流入，有約240萬元。淡倉於上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約4,030萬元，為上周第二多資金流入的個股相關資產。

比迪購24528，行使價230元，2023年3月8日到期，實際槓桿5.6倍，高槓桿。

比迪購27597，行使價213.33元，2023年4月25日到期，實際槓桿4.3倍，貼價、低街貨。

比迪購24653，行使價180.1元，2023年12月20日到期，實際槓桿2.4倍，市場上最貼價條款、長期、低面值。

比迪牛57524，收回價180元，行使價176元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，新上市貼牛。

比迪沽24652，行使價167.78元，2023年5月25日到期，實際槓桿3.1倍，貼價。

比迪沽25245，行使價158.78元，2023年3月27日到期，實際槓桿4.1倍，高槓桿。

比迪熊50188，收回價230元，行使價234元，換股比率500，槓桿比率5.2倍，近35元收回距離遠熊。

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