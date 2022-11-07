內地10月出口按年升7% 進口增6.8%
2022年11月07日 11:07
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（中新社圖片）
中國海關總署公布，按人民幣計價，內地10月份出口按年增長7%，前值升10.7%；進口按年亦增6.8%，前值升5.2%。中國10月貿易順差5,868.1億元，前值為5,735.7億元。
若按美元計價，出口按年下降0.3%，前值升5.7%；進口按年跌0.7%，前值升0.3%。中國10月貿易順差851.5億美元，前值為847.4億美元。
今年首10個月，中國外貿進出口總值34.62萬億元人民幣(下同)，按年增長9.5%，外貿繼續保持平穩運行。其中出口19.71萬億元，按年增長13%；進口14.91萬億元，按年增長5.2%。
今年1至10月，東盟為內地第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值為5.26萬億元，增長15.8%，佔中國外貿總值15.2%。美國為中國第三大貿易夥伴，與美國貿易總值為4.21萬億元，增長6.8%，佔12.2%。其中，對美國出口3.25萬億元，增長8.4%；自美國進口9,538.4億元，增長1.7%；對美貿易順差2.3萬億元，擴大11.4%。
其中，首10月內地進口原油4.14億噸，減少2.7%，每噸4,812.7元，升53.1%；進口煤2.3億噸，減少10.5%，每噸976.7元，升56.3%。