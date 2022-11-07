【高盛推介】阿里回吐落後大市 資金積極兩邊部署
2022年11月07日 11:17
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(4日)發力反彈升約11%，更一度突破70港元水平。周一(7日)低開高走，早段下挫約4.6%後跌幅收窄，曾反彈至70元水平。現報68.45元，跌約2.1%。阿里公布於上周二(1日)至上周四(3日)，旗下天貓國際在「雙十一」購物節中750個海外品牌銷售額，按年增長超100%，並有20個首次參與購物節的海外新品牌成交額超過1,000萬元人民幣。
觀察個股輪證資金流向，近日資金積極兩邊部部署阿里，好倉於上周四及上周五共錄得約2,470萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約2,050萬元，為當日最多資金流入的個股相關資產。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價80元以下的低街貨產品中，槓桿最高的阿里購(27151)。低面值選擇可留意阿里購(25742)。牛證方面的貼牛選擇可留意新上市阿里牛(57254)，遠牛選擇可留意阿里牛(60205)，與現價有約5及8元收回距離。
阿里購27151，行使價79.93元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.4倍，行使價80元以下、低街貨產品中，槓桿最高。
阿里購25742，行使價80元，2023年6月20日到期，實際槓桿3.6倍，低面值。
阿里牛57254，收回價63元，行使價61元，換股比率100，槓桿比率9.1倍，新上市貼牛。
阿里牛60205，收回價60元，行使價58元，換股比率100，槓桿比率6.5倍，近8元收回距離遠牛。
阿里沽27800，行使價60.13元，2023年4月20日到期，實際槓桿2.9倍，高槓桿、新上市。
阿里熊54010，收回價80元，行使價82元，換股比率100，槓桿比率5.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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