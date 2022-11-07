李偉傑：港股有轉勢迹象　領展穩陣吸得過

港股持續反彈，恒生指數中午收報16,714點，升553點或3.42%。華盛證券經紀部董事李偉傑指出，港股上周累升近1,300點，周一(7日)延續升勢。雖然內地堅持動態清零方針，但就技術走勢而言，恒指已企穩10天線，甚至突破20天線水平，反映資金追貨意欲轉強，大市有轉勢迹象。若然恒指能守穩20天線約16,000點，仍可吼位上車，後市有機會上試17,000點，中線更可上望50天線約17,500點水平。

據報美國審計官員提前完成首輪中概股審計工作。李指出，雖然相關消息僅屬傳言，仍要待有更多有官方消息證實，但相信中概股仍有反彈空間，值得吼位儲貨。