首都沒落！昔日中東巴黎通脹恐癲上178%　4萬黎巴嫩鎊始能兌換1美元

外媒報道，曾有「中東巴黎」美譽的黎巴嫩首都貝魯特，一度吸引世界精英湧入，擁有大量講法文的人口，其注重私隱的銀行業更享負盛名，惟隨後經歷殘酷內戰及2019年首都大爆炸，金融系統崩潰，惡性通脹根深柢固，大行料當地今年通脹率恐衝上178%。經濟困境迎來貨幣大貶值，黑市交易猖獗，人們必須手持4萬黎巴嫩鎊才能兌換到1美元，一度維持25年之久的1,500黎巴嫩鎊兌1美元，如今恐成歷史神話。

黎巴嫩曾經穩定的金融體系變成一場如同煉獄的危機。自2019年貝魯特大爆炸以來，當地貨幣已貶值95%以上，黑市匯率貶值至4萬黎巴嫩鎊兌1美元。同時，當地實際最低工資則由每月450美元(約3,510港元)，暴跌至17美元(約132港元)，養老金幾乎一文不值，三位數的通脹率令銀行帳戶餘額淪為牆紙。

政府祭出提款限制，以免存款及外匯大量流失。存戶想提取款項，銀行竟然要抽佣15%，之後變本加厲抽佣35%，最後更超離地變成85%，幾乎把「存戶的血」吸乾吸淨。一場亂象引爆民眾的怒火，有憤怒的存戶持槍闖入商業銀行，只是為了取回自己的錢還債、幫子女交學費。

為了在一個不再有意義的金融體系中生存，有些黎巴嫩人正在挖掘比特幣或使用加密貨幣儲存財富，有人認為這是從外國賺錢的好方法，也有人在找工作時將挖掘數碼代幣作為唯一收入來源。其他人則透過通訊軟件Telegram安排秘密會議，將穩定幣「一哥」Tether換成美元，以購買雜貨。可見當地人渴望與真正有意義的金錢建立聯繫。

世界銀行表示，黎巴嫩的經濟和金融危機是自1850年代以來，全球最嚴重的危機之一。聯合國估計，78%的黎巴嫩民眾已陷入貧窮線以下。此外，惠譽預計，黎巴嫩今年的通脹率將衝上178%，比委內瑞拉及津巴布韋更差。高盛分析師估計，當地銀行的損失約650億至700億美元，數字是該國整個GDP的4倍。