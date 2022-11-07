【多圖】澐璟3個示範單位曝光　兩房戶儲物室變身品酒區

其中，上述經改動連家具示範單位參照第3B座28樓C室搭建，實用面積568方呎。單位原則為兩房間隔，設計師將連接客廳的其中一個睡房打通，擴闊整體客飯廳空間，除了擺放梳化之外，亦放置書枱。客飯廳附連開放式廚房，並延伸出一張吧枱，可作餐桌使用。

同時，設計師將門口左方的儲物室，改裝成品酒區域。至於主人睡房則設有16方呎工作平台，房內放置雙人睡床後，仍有不少走動空間。

發展商同時開放上述原則的無改動示範單位，清晰可見原本的儲物室及睡房間隔。

此外，三房無改動示範單位參照第8座28樓B室，實用面積1,187方呎。單位設有私人升降機大堂，客飯廳空間寬闊，長約7.7米、闊約3.4米，外連38方呎露台。

該單位廚房採傳統梗廚設計，設有雙邊工作枱，附連16方呎工作平台。連廁工作間設於廚房旁邊。三個睡房均設有觀景大窗，有助吸納室外自然光。