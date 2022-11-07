調查：港人要過舒適退休生活　每月料需21287元

宏利投資管理的研究顯示，在職港人退休後的收入約為目前收入的1/3。不過，該企的另一調查發現，港人預期能維持舒適退休生活的收入約佔目前收入的逾2/3，現實與理想間的退休收入落差惹人關注。

該行調查顯示，港人預計平均每月需要21,287港元才能在退休後維持舒適生活；港人平均將家庭資產的41%用於現金和銀行存款。

宏利投資管理亞洲區養老金業務部退休策劃、戰略及革新主管譚旭耀表示，隨着通脹升溫、醫療費用和日常生活必需品價格持續上漲，香港和亞洲民眾的退休儲蓄和收入將日漸遭到蠶食。

他建議，港人年滿65歲後毋須一次性提取退休儲蓄，應更妥善地規劃財務狀況，並在退休後透過持續投資獲得長期收入。

該行亞洲區多元資產高級組合經理盧淑華估計，美國聯儲局今年將聯邦基金利率升至4.4厘，考慮到通脹放緩、增長放緩，以及失業人數等挑戰，將促使當局明年年中開始放寬貨幣政策。

各區資產配置方面，她稱，5年內將較偏重新興市場和亞洲(日本除外)股票和固定收益資產，美股和美國國債配置偏好較低，主因認為美股估值相對其他市場股票仍偏高，仍有調整空間。