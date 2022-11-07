道期挫百點 油價跌逾1%
2022年11月07日 16:13
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美匯指數報111.26；港匯見7.8497；離岸人民幣(CNH)報7.2517；美元兌日圓報147.47；歐元處0.9930；英鎊報1.1314。金價報1,668美元。油價跌逾1%，布油報97.34美元，紐油報91.17美元。比特幣企2萬美元。道指期貨跌135點。
●港股升勢持續，恒生指數全日收報16,595點，升434點或2.69%。國企指數收報5,636點，升153或2.8%；科技指數收報3,396點，升132點或4.06%，主板成交1,485億港元。滙豐控股飆3.73%；香港交易所升5.44%。https://bit.ly/3WEOZG3
-恒生銀行委任蘇雪冰為執行董事。
-中電信取得澳門5G經營牌照，有效期8年。
-高盛：倘內地全面開關，中資股或急彈兩成。
●滬綜指收升7點，傳媒娛樂股領漲，軍工股捱沽。https://bit.ly/3NV3LEJ
●中國經濟：
-中國10月外儲增至3.05萬億美元，高於預期。
-內地10月出口按年升7%，進口增6.8%。
-部分中企在外地發展受限，網信辦：合作共贏才是唯一正道。
-國務院白皮書：中國數字經濟規模達45.5萬億元人民幣，已成推動內地經濟增長主引擎之一。
●大華銀行承諾2050年或之前實現淨零排放目標，涵蓋6大行業。
●滙豐香港社區夥伴計劃月底辦社區節，68個獲選社福機構舉行活動。
●昔日「中東巴黎」通脹恐達178%，竟成發展加密貨幣契機？
●大摩指工信部批准重耕900MHz頻段，料有利聯通擴展5G網絡。
●疫襲富士康！蘋果料iPhone 14 Pro系列出貨量大降。
●Twitter鬧劇未完！傳計劃召回「被炒錯」的員工...
●財庫局：支持港交所修改主板上市規則及活化GEM板。
●獨董協會倡監管機構審視獨立非執董在任期限。