【產經直播】懶理壞消息照升 港股入得場？
2022年11月07日 16:32
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港股周一(7日)反覆急升，低開129點後，一度跌180點，低見15,980點後突然拗腰回升，最終收市升434點，報16,595點，大市成交1,485億元。雖然內地再次重申堅持動態清零「不動搖」，以及內地上月外貿數據遜預期，但恒指懶理照升，市場氣氛係咪好轉？港股真‧轉勢？投資者可繼續博Call ？
另一方面，美國中期選舉將於周二(8日)舉行，而周四(10日)亦會公布10月份CPI，美股又會點行？
科網股普遍做好，科指彈逾4%，國家網信辦表示，鼓勵和支持互聯網平台企業健康規範持續發展，另外國務院新聞辦公室亦公布，《攜手構建網絡空間命運共同體》白皮書，當中提到將致力培育人工智能等新技術及應用，刺激商湯(00020)股價急升35%，科網股邊隻值得追入？
美國蘋果公司(Apple Inc.)料iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max因內地防疫限制，出貨量將低於預期，但港股「手機孖寶」的舜宇光學(02382)及瑞聲(02018)則跟隨大市做好，前者更大升11%，消息對美國蘋果公司股價影響幾大？另外，又對本港一批手機設備股，如「手機孖寶」影響有幾深？
國際金價及倫敦期銅上周五(4日)做好，當中倫敦期銅更創2020年3月以來最大升幅，刺激金礦股向好，招金(01818)及其第2大股東紫金(02899)均升1成左右，江西銅(00358)亦升6%，金價上望空間有幾大？而整體金屬股，又有邊瓣值得吼？
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