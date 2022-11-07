【產經直播】懶理壞消息照升　港股入得場？

港股周一(7日)反覆急升，低開129點後，一度跌180點，低見15,980點後突然拗腰回升，最終收市升434點，報16,595點，大市成交1,485億元。雖然內地再次重申堅持動態清零「不動搖」，以及內地上月外貿數據遜預期，但恒指懶理照升，市場氣氛係咪好轉？港股真‧轉勢？投資者可繼續博Call ？

另一方面，美國中期選舉將於周二(8日)舉行，而周四(10日)亦會公布10月份CPI，美股又會點行？

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