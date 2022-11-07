【移英注意】英國樓市見頂味濃　平均樓價按月跌0.4%

英國按揭公司Halifax公布，10月份英國平均樓價按年上升8.3%至接近29.26萬英鎊(約262.36萬港元)，問題是增幅比前1個月的9.8%顯著收窄，按月計更是下滑0.4%，為2021年2月以來最大跌幅，為20個月最傷，且連跌3個月，反映英國前一任短命政府小型預算案引發英鎊資產動盪、按息抽升的衝擊。

上述樓價指數6月之後大致橫行，反映英國樓市「見頂味濃」，尤其是英鎊早前「插水」期間傳出銀行將低息按揭產品下架。

Halifax按揭總監金奈爾德(Kim Kinnaird)表示，就算按息抽升的亂象暫時已經「渡過危險期」，一些準買家亦開始變得猶豫，更何況生活開支過去一段時間節節攀升，英國政府也勢將公布縮減開支和加稅，一連串經濟逆風恐令英國樓價進入一個「龜速期」。

她續稱，可售樓盤將持續短缺，可望為英國樓價帶來支持，問題是英國經濟陷入衰退的預期不斷升溫，失業率勢必從目前的歷史低位反彈，就算升勢未必複製以往的下行周期，之後幾個月的就業形勢將會是英國樓價未來一年及更遠的關鍵因素。

Halifax資料顯示，上月英格蘭所有地區除東北部外，按年樓價升幅都較前1個月縮窄，其中倫敦漲幅為6.8%，對應平均樓價為55.13萬英鎊；同月威爾斯、蘇格蘭及北愛爾蘭的按年升幅亦分別收窄至11.7%、7.5%及9.5%，平均樓價分別為22.28萬英鎊、20.38萬英鎊及18.44萬英鎊。

英鎊匯價周一靠穩，兌美元高見1.1471，漲0.8%，兌港元高見9.0017。