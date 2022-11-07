銀主盤數量按年飆8成見13年高　邊一區最慘情...

根據中原地產獲銀主委託的放盤作統計，香港銀主盤總存量已連升6個月，中原表示，11月截至4日，全港銀主盤總存量增至226伙，較上月下旬錄得的216伙再多10伙，為2009年4月錄249宗後的13年新高，按年升逾八成。2008年爆發金融海嘯後，當時12月香港銀主盤數量曾升至316伙，2015年3月曾回落至22伙，目前銀主盤數量較最低位反彈9.2倍。

該行又指，現時市場銀主盤中，住宅佔比亦按月增加6%至187伙，當中逾3成由財務公司接管放售，這些住宅銀主盤中，中小型物業斷供比例亦較高，能承做最高九成按揭、樓價1,000萬元或以下佔133伙，佔逾七成，樓價2,000萬元以上的中高價及豪宅物業則佔28伙。而新界西北地區比例較高，元朗及屯門現分別有16及12伙銀主盤，合共28伙，將軍澳更急升至15伙，較今年初約5伙急升兩倍。

而單是本月首4天，市場再多11伙銀主盤，其中一伙來自入伙約3年的將軍澳日出康城MALIBU，單位為1A座低層戶，實用面積1,087方呎，四房間隔，開價1,800萬元，呎價約16,559元，成為屋苑首間銀主盤，叫價更比業主於2018年以約1,946萬元的一手買入價低146萬元或逾7%。

中原地產住宅部總裁陳永傑表示，經濟轉差，本港樓價自去年高位已累跌近14%，個別屋苑更跌逾兩成，加上在加息周期下，銀主盤的增加速度恐加快，甚至複式向上，明年農曆新年後有機會增至逾1,000間。他再度呼籲政府適時減辣，令樓市平穩發展。