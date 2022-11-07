日清中國收購珠永南食品29.55%股權　涉3.5億人幣

珠海永南為一間於中國成立之有限公司，於本公告日期，其為日清之間接附屬公司，並由日清之全資附屬公司永南食品有限公司持有70.45%之權益，及由作為賣方的珠海西部發展有限公司持有29.55%之權益。

是次透過廣東聯合產權交易中心的公開掛牌程序建議出售目標股權乃由賣方安排，而賣方為珠海市三灶管理區的全資附屬公司。

根據廣東聯合產權交易中心的掛牌程序，日清食品中國於2022年11月3日就收購目標股權向廣東聯合產權交易中心以競標價3.52億元人民幣參與競標，其為最低競標價。日清食品中國於競價開始前向廣東聯合產權交易中心支付7,000萬元人民幣作為保證金，而於訂立有關建議收購事項的具法律約束力正式協議後，保證金將用於支付部分代價。

於2022年11月7日，日清食品中國接獲廣東聯合產權交易中心發出的組織簽約通知書，確認日清食品中國為目標股權的中標者。為進行建議收購事項，日清食品中國須於組織簽約通知書發出日期起計5個工作日內與賣方進行磋商並訂立相關具法律約束力之正式協議。