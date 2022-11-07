新盤UPDATES：九龍多盤混戰搶客源

九龍區多個新盤齊推，力吸市場各路客源。其中，啟德跑道區項目部署本周公布銷售安排，擬推出兩房至四房戶型。另一方面，紅磡項目繼續收票，目前暫超額約2.9倍。

●啟德澐璟擬周內公布銷售安排

她續指，項目自上周五(4日)起對公眾開放展銷廳，至今已錄得3,800參觀人次。她特別提到該盤有233個兩房單位，佔整體約40%，分布於第3A座、3B座及第5座，大部分向西南或向南，料享有海景。華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡表示，項目玄關位置附設鞋櫃。

●啟德澐璟兩房示範單位曝光

同時，設計師將門口左方的儲物室，改裝成品酒區域。至於主人睡房則設有16方呎工作平台，房內放置雙人睡床後，仍有不少走動空間。

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另一方面，由項目另一方向出發，則可到達港鐵何文田站或黃埔站，以便乘搭觀塘綫，交通可謂四通八達。另外，項目毗鄰的紅磡海底隧道入口處亦設有多線過海巴士服務。