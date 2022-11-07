新盤UPDATES：九龍多盤混戰搶客源
2022年11月07日 21:22
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九龍區多個新盤齊推，力吸市場各路客源。其中，啟德跑道區項目部署本周公布銷售安排，擬推出兩房至四房戶型。另一方面，紅磡項目繼續收票，目前暫超額約2.9倍。
●啟德澐璟擬周內公布銷售安排
九龍區新盤蓄勢待發，華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德跑道區澐璟周一(7日)起對外開放展銷廳全數6個示範單位。保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀稱，項目部署本周公布首張銷售安排，正考慮推出兩房至四房戶型，計劃月內開售。
她續指，項目自上周五(4日)起對公眾開放展銷廳，至今已錄得3,800參觀人次。她特別提到該盤有233個兩房單位，佔整體約40%，分布於第3A座、3B座及第5座，大部分向西南或向南，料享有海景。華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡表示，項目玄關位置附設鞋櫃。
●啟德澐璟兩房示範單位曝光
由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周一(7日)再有一對無改動及經改動兩房示範單位、一個無改動三房，共3個示範單位曝光。上述經改動連家具示範單位參照第3B座28樓C室搭建，實用面積568方呎。單位原則為兩房間隔，設計師將連接客廳的其中一個睡房打通，擴闊整體客飯廳空間，除了擺放梳化之外，亦放置書枱。客飯廳附連開放式廚房，並延伸出一張吧枱，可作餐桌使用。
同時，設計師將門口左方的儲物室，改裝成品酒區域。至於主人睡房則設有16方呎工作平台，房內放置雙人睡床後，仍有不少走動空間。
●馬鞍山Silversands三房招標售2,274萬元
臨海項目不乏承接，信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，已屆現樓後交投步伐加快。周一(7日)透過招標沽出1座8樓B室，實用面積921方呎，屬三房一套連工作間間隔，成交價2,274.9萬元，呎價約24,700元。據悉，項目自開放現樓單位後連沽5伙，其中包括4伙海景大宅，全盤至今累售119伙，套現逾13億元。
●紅磡必嘉坊．迎匯暫收約220張入票
九龍區新盤市場競爭激烈。恒基地產(00012)旗下紅磡必嘉坊．迎匯，連日來繼續收票，直至周一(7日)累收約220張入票，按首張價單提供56伙計，暫時超額認購約2.9倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目位處紅磡，盡享區內交通網絡優勢。住客僅約6至7分鐘步程可達港鐵紅磡站，並連接屯馬綫及東鐵綫。
另一方面，由項目另一方向出發，則可到達港鐵何文田站或黃埔站，以便乘搭觀塘綫，交通可謂四通八達。另外，項目毗鄰的紅磡海底隧道入口處亦設有多線過海巴士服務。