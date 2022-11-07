大屋苑樓價跌唔停！荃灣綠楊兩房售530萬見5年低

大型屋苑樓價繼續「尋底」，荃灣綠楊新邨兩房單位，約半年劈價200萬元，剛售530萬元，屬近5年新低價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，小西灣藍灣半島7座低層D室，實用面積約729方呎，套房間隔及工人房，享全海景，9月叫價1,300萬元，後因市況轉差減至1,200萬元，用家積極還價，累減140萬元，以1,160萬元易手，呎價約15,912元。

●美聯蔡玉峰指，鰂魚涌康怡花園E座中低層12室，實用面積約596方呎，三房間隔，獲外區用家垂青，原業主於8月份叫價約1,000萬元，見市況偏軟，加上樓價下調，終累計減價212萬元，以788萬元成交，呎價約13,221元。

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九龍區

●利嘉閣鮑允中指，九龍灣德福花園R座低層12室，實用面積約551方呎，兩房間隔，望內園景，原先叫價約650萬元，早前減至621萬元獲買家洽購，議價後以600萬元售出，呎價約10,889元。

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新界區

●中原余仲平稱，荃灣綠楊新邨A座中層6室，實用面積約445方呎，4月叫價730萬元，近日減至560萬元，議價後獲上車客以530萬元購入，屬近5年新低價，呎價約11,910元，逾7年帳面只賺20萬元。

●美聯羅文暉指，荃灣愉景新城10座低層H室，實用面積約658方呎，原先打算以底價845萬元購入，剛售829萬元，呎價約12,599元，原業主於1999年4月以336萬元購入，帳面賺493萬元。

●美聯何振榮表示，荃灣翠豐臺1座中高層G室，實用面積約424方呎，兩房間隔，享山景，原業主睇淡後市，沽貨套現，原開價590萬元，劈價40萬元，終以550萬元成交，呎價約12,972元。

●美聯黃富國表示，將軍澳東港城3座低層C室，實用面積約466方呎，兩房間隔，10月初開價748萬元，面對市場成交價持續下滑，累減109萬元，以639萬元成交，呎價約13,712元，原業主於2017年5月以650萬元購入，持貨逾5年帳面虧損11萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋茵怡花園1座中層K室，實用面積約455方呎，兩房間隔，8月在已補價自由市場叫價650萬元，近日減至550萬元，終獲買家以520萬元承接，減幅約20%，呎價約11,429元，原業主持貨約5年帳面賺10萬元，料蝕使費。

●中原柯勇表示，將軍澳天晉IIIB第1A座低層C室，實用面積約545方呎，兩房間隔，另設儲物房，享市景，今年5月以1,045萬元放售，累減125萬元或12%，以920萬元成交，呎價約16,881元。

●中原黃仕斌稱，將軍澳中心11座低層C室，實用面積約406方呎，兩房間隔，享園景，開價750萬元，放盤1個月，累減139.5萬元或約19%，穩守600萬元關口，以610.5萬元易手，呎價約15,037元。

●利嘉閣王震安透露，將軍澳SAVANNAH第3C座低層B室，實用面積約465方呎，兩房間隔，原先叫價約968萬元，近期隨市況下調價錢，獲買家洽購，議價後累減約163萬元，以約805萬元成交，呎價約17,312元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區11月暫錄約10宗二手買賣，嘉華星濤灣2座高層D室，實用面積約466方呎，兩房間隔，開價約880萬元，雙方議價後以840萬元易手，呎價約18,026元，新買家為用家，原業主於2019年9月以780萬元購入，約3年帳面僅升值約7.7%。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山海典灣6座低層F室，實用面積約452方呎，兩房間隔，開價約640萬元，議價後以600萬元易手，呎價約13,274元，新買家為用家，原業主於2002年以159.6萬元購入，持貨約20年帳面獲利約440.4萬元。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山銀湖‧天峰3座中層D室，實用面積約798方呎，三房間隔，望園景及海景，放盤達1年，叫價1,420萬元，減價260萬元，減幅達約18.3%，成交價1,160萬元，呎價約14,536元。

●世紀21奇豐李仕明透露，大圍金禧花園1座高層D室，實用面積約340方呎，兩房間隔，望山景，放盤3個月，叫價600萬元，累減42萬至558萬元成交，減幅約7%，呎價約16,412元。

●中原黎宗文稱，大圍區11月至今暫錄約5宗二手買賣，其中金獅花園2期G座低層8室，實用面積約321方呎，兩房間隔，3月放盤時叫價約560萬元，9月減至470萬元，日前議價後以426萬元易手，呎價約13,271元，累減134萬元。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城22座低層C室，實用面積約484方呎，三房間隔，望內街園景，放盤時叫價750萬元，放盤兩個月，累減127萬至623萬元獲買家承接，減幅接近17%，呎價約12,872元，原業主於2019年9月購入上址，帳面蝕85萬元。

●中原曾展鵬稱，沙田春暉花園低層E室，實用面積約316方呎，兩房間隔，5月份放盤時叫價約510萬元，經多番減價後，最終以405萬元易手，累減105萬元，呎價約12,816元，新買家為用家。

●中原鄭浩强表示，大埔白石角天賦海灣19座中層C室，實用面積約933方呎，套三房間隔，享少海景，開價約1,125萬元，減至1,030萬元沽出，累減95萬元，呎價約11,040元，原業主則於2015年以1,026.8萬元購入，持貨約7年帳面只獲利3.2萬元離場。

●中原彭成裕指，元朗朗屏8號2座低層C室，實用面積約337方呎，一房間隔，上月以560萬元放盤，於加息、股市波動等影響下，最終大劈132萬元或24%，獲上車客以428萬元承接，呎價約12,700元，較同月另一宗一房做價530萬元低102萬元或約19%。

●中原王勤學表示，過去周末元朗區錄8宗二手買賣，包括尚悅2座高層D室，實用面積約424方呎，開價530萬元，終售508萬元，呎價約11,981元，做價創屋苑「大兩房」一年半新低，原業主於2017年6月以499.5萬元買入，帳面只賺8.5萬元，屬明賺暗蝕。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天富苑C座低層3室，實用面積約650方呎，套三房間隔，新買家為區內綠表客，表示熟悉該區，原業主有意出售物業，累減26萬元，遂便決定於未補價第二市場以370萬元沽出物業，呎價約5,692元。

●美聯梁浩文指，屯門瓏門6座低層K室，實用面積約474方呎，兩房間隔，開價800萬元，雙方議價20萬元，終以780萬元成交，呎價約16,456元，低市價約10%。

●中原陳逸承表示，屯門市廣場2座頂層兩房單位，實用面積約325方呎，連天台，7月以480萬元放盤，大減71萬元或約15%，以409萬元沽出，呎價約12,585元，創同類型單位近年新低價，與標準分層兩房戶近期成交價相若。

●祥益黃文樂稱，屯門公屋良景邨良萃樓高層30室，實用面積約443方呎，兩房間隔，新買家為同區綠表客，原業主增加議幅，累積減價達70萬元，新買家見家人亦居於同屋苑，未補價第二市場決定以200萬元購入自用，呎價約4,515元。

●祥益表示，屯門公屋良景邨良萃樓低層5室，實用面積約264方呎，一房間隔，原業主放盤僅三天，累積減價達55萬元，區內200萬以下的單位買少見少，獲以一筆過形式在已補價自由市場售175萬元，呎價約6,629元。

●中原曾日昇透露，葵涌葵景大廈中層D室，實用面積約372方呎，兩房間隔，4月叫價430萬元，10月減價至360萬元，上車客見單位叫價比銀行估價約390萬元，及比對上成交價380萬元有折讓，議價至345萬元承接，呎價約9,274元，低估價約12%。

●中原王文彬指，東涌區11月暫錄約3宗二手買賣，其中水藍‧天岸5座低層C室兩房戶，實用面積約548方呎，連平台，享海景，去年8月叫價900萬元，經多次減價上月叫價825萬元，終以780萬元獲上車客承接，呎價約14,234元，低銀行估價約2.4%。

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