樓價未見底！多屋苑重返2016年　淘大跌穿400萬關口

加息周期下，樓市「無運行」，二手價愈跌愈低，不少大型屋苑成交價，已進一步跌返6年前或更早的價位。牛頭角淘大花園一房單位，最新成交價跌穿「4球」，重返2016年水平。荔枝角美孚新邨原則兩房戶，日前以585萬元售出，較6年前購入價帳面再低約15萬元。

近月二手成交不少已跌穿3、4年前購入價，惟近期價位有回到6年前水平的趨勢。美聯黃家明表示，上述淘大花園O座低層8室，實用面積約285方呎，獲睇樓一日的外區用家以398萬元承接，呎價約13,965元。翻查成交紀錄，相若成交價要追溯至2016年11月，當時M座低層7室亦以395萬元易手。

美孚新邨為市區藍籌盤，利嘉閣郭永峰指，該屋苑3期百老匯街82號低層C室，實用面積約581方呎，兩房改三房間隔，新買家過去周日睇樓，同日深夜即拍板入市，呎價約10,069元。原業主於2016年8月以約600萬元購入，最新做價帳面再低約2.5%。

港島屋苑做價更重返8年前。該行陳家鴻透露，北角富澤花園富威閣高層A室，實用面積約650方呎，套三房間隔，放盤約3至4個月，劈價300萬元，以900萬元易手，呎價約13,846元，較去年中做價回落約26%，重返2014年。

事實上，近期樓價跌勢轉急。中原李嘉儀指，筲箕灣香島3座中層E室兩房戶，累減270萬元，以830萬元易手，呎價約17,149元，約5年帳蝕93萬元，較同類型單位銀主盤做價，還平約3%。而與去年2月同座同室單位成交價相比，更跌價約16%。

新界區上車盤「大平賣」，該行陳家富稱，屯門大興花園2期3座中層D室，4月開價780萬元，減至580萬元售出，低市價約17%，呎價約9,881元，屬同類套三房戶5年新低。中原余仲平表示，荃灣綠楊新邨A座中層6室，約半年累減200萬元，近日以530萬元售，屬近5年新低價，呎價約11,910元，逾7年帳面只賺20萬元。

美聯周志強指，粉嶺中心E座極高層戶，減價約50萬元，以438萬元沽，較同類型單位半年前做價，急跌約100萬元，呎價約11,902元。中原彭成裕稱，元朗朗屏8號2座低層一房戶，劈價132萬元，獲上車客以428萬元承接，較同月另一宗一房戶成交價平約19%。