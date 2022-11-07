傳阿里改晶片設計犧牲性能 圖避美國制裁
2022年11月07日 22:20
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消息指，雲業務正加緊使用自研晶片的阿里巴巴(09888)、開發人工智能(AI)用圖像處理器(GPU)晶片的初創公司壁仞科技，居然修改晶片設計，犧牲一些性能，以免觸犯美國打壓中國尖端晶片研發的辣招，連一塊晶片也得不到。
據了解，阿里和壁仞的運算晶片要用上內地代工廠工藝不能觸及的尖端製程，所以要委託台積電。英媒引述接近台積電的消息人士報道，該企鑑於壁仞處理器可能涉及美國上月辣招提到要封殺的技術，現已暫停生產，除非他們證明可以通過美國出口管制。壁仞一名高級工程師則稱，該企已調整處理器的運算速度，以免難為台積電。市傳台積電要求中資晶片設計商自行申報晶片性能，並簽保證書。
藍籌股阿里方面，據報也在研究如何修改其新款5納米製程的AI晶片，或許讓台積電再度試產，不惜押後進度和多花費最少1,000萬美元，務求不要步華為旗下海思半導體的後塵。
據報，阿里旗下晶片研發部門平頭哥半導體很多核心成員來自海思，其稱，旗下核心產品完全是阿里自用，並遵守一切適用法規。專家相信，凡是能讓中國發展超級電腦和AI的高端處理器晶片，基本上不可能得到華府批准向中國供應。
聯電營收按月跌幅擴
台積電上月中強調，華府辣招對其業績暫時沒有重大影響，惟半導體需求下降、客戶去庫存卻是不爭事實。製程組合與中芯國際(00981)最接近的台灣晶片代工「二哥」聯華電子公布，10月份營業收入為243.44億元新台幣，按年增長27.06%，惟按月跌幅擴至3.46%。不過，華虹半導體(01347)為登陸上海創科板提交的申請獲上交所受理，股價周一乘勢反彈16.87%。