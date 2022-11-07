傳阿里改晶片設計犧牲性能　圖避美國制裁

據了解，阿里和壁仞的運算晶片要用上內地代工廠工藝不能觸及的尖端製程，所以要委託台積電。英媒引述接近台積電的消息人士報道，該企鑑於壁仞處理器可能涉及美國上月辣招提到要封殺的技術，現已暫停生產，除非他們證明可以通過美國出口管制。壁仞一名高級工程師則稱，該企已調整處理器的運算速度，以免難為台積電。市傳台積電要求中資晶片設計商自行申報晶片性能，並簽保證書。

藍籌股阿里方面，據報也在研究如何修改其新款5納米製程的AI晶片，或許讓台積電再度試產，不惜押後進度和多花費最少1,000萬美元，務求不要步華為旗下海思半導體的後塵。

據報，阿里旗下晶片研發部門平頭哥半導體很多核心成員來自海思，其稱，旗下核心產品完全是阿里自用，並遵守一切適用法規。專家相信，凡是能讓中國發展超級電腦和AI的高端處理器晶片，基本上不可能得到華府批准向中國供應。

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