美股個別發展　道指升逾百點

市場靜待美國中期選舉，美股3大指數周一早段個別發展，道指曾升121點，報32,524點；標指升7點，報3,777點；納指跌7點，報10,467點。港股夜期報16,627點，跌30點，高水31點。

政治局勢未明之際，市場也不敢輕舉妄動，上月美國資本市場活躍度大減，新股、槓桿貸款、企業併購等市場融資規模跌至11年新低。Dealogic指，10月美股首次公開招股(IPO)融資規模僅16億美元，按年大減95%，為2011年以來最低；9至10月併購總規模亦僅2,190億美元，按年大跌43%。

雖然美股指數近期出現反彈勢頭，但瑞銀財富管理認為尚未完全脫險，未來3至6個月的風險回報率並不吸引，建議關注防守型資產，看好醫療保健、必需消費品及能源板塊。目前的通脹及就業數據並不足以讓聯儲局回心轉「鴿」，除非未來3個月內，撇除能源及食品的核心個人消費開支(PCE)物價指數按月升幅跌至0.2%或更低，才有機會考慮停止加息。

Facebook(Fb)母公司Meta Platforms Inc.(Meta)可能在本周三開始裁員計劃，或影響數千名員工，而公司已通知員工本周取消非必要旅行。Meta股價升3.6%。

新冠疫苗「復必泰」研發商之一、德國生物科技公司BioNTech今年第三季收入34.61億歐元，按年跌43.14%；純利17.84億歐元，按年跌44.41%。該企將全年新冠疫苗收入指引下限調高至160億歐元，上限維持170億歐元，主要反映自9月初起Omicron加強劑疫苗開始出貨，股價周一早段跌2.21%。

與美國政府關係密切的大數據公司Palantir公布，截至9月止季度收入為4.77億美元，按年升21.86%；淨虧損按年擴大21.28%至1.23億美元。上季合同總價值為13億美元，其中9.87億美元來自美國政府，主要是與軍方的合作擴大。該企股價曾跌8.83%。

另外，「女股神」伍德掌舵的方舟投資(Ark Investment)旗下的基金於英偉達(Nvidia)業績出爐前密密減持。方舟投資旗下的兩隻交易所交易基金(ETF)，於上周賣出19.23萬股英偉達，料套現2,722.72萬美元。英偉達周一股價曾跌1.29%。