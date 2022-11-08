東方日報B1：渣打溫拓思：港防疫措施　嚇走外資

談到本港入境防疫措施，溫拓思笑指，由14天、7天到目前「0+3」，各種隔離方式他都「享受過」，早期的隔離措施他也沒有得到「特別優待」，但因香港是該行一個重要的基地，所以仍選擇來港。不過，他認為其他海外生意人，如果是訪港的「游離派」、來不來也可的話，則未必會在這個時候來香港，或使城市流失部分投資。

香港是一個很靈活的城市，他對香港經濟重新回到疫情前充滿信心，金融峰會亦為其打下強心針。溫拓思相信，「香港已經準備好(Hong Kong is ready to go)」，不過對於「香港回來了(Hong Kong is back)」，他坦言要視乎香港何時全面通關，並要視乎內地何時全面通關，而內地通關是必然會發生。到時候亦有助香港鞏固作為內地門戶的國際地位，希望日後大灣區跨境理財通為渣打帶來理想收入。

更關鍵的是，溫拓思認為，內地一如既往地對外資銀行持歡迎態度，渣打對於中國的投資未有因為疫情停步，去年已訂下5年內額外在中國增加3億美元投資的目標。資金的分配則視乎各經營牌照批出進度，他透露目前進展較預期順利。

這位渣打銀行的舵手估計，美國、英國及歐洲很大機會步入經濟衰退，而中國衰退機會低，但增長料會放慢。他指出，美國息口料於明年中見頂，惟會在4.5至5厘水平停留一段時間，直至通脹回落。加息短期有利銀行生意，事關淨息差擴闊，有助提升銀行的盈利能力，不過，溫拓思直言，長時間處於高利率或會導致經濟衰退、失業率高企等結構性問題，長遠來說對銀行生意反而有負面影響。

港府上周借金融科技周公布發展數碼資產政策宣言，溫拓思稱，渣打一直支持相關發展，甚至在銀行當中「走得很前」，擁有數碼資產託管業務，與機構合作建立歐洲機構數碼資產交易企業，亦參與央行數碼貨幣(CBDC)研究計劃。不過，他強調，數碼資產必須放入監管架構內，無論是穩定幣或代幣化資產等，在將數碼資產銷往零售客戶的步伐上，渣打亦會很小心。

渣打上季香港區收入創新高，不過，加息帶來的收益仍未完全反映在上季帳簿，而他亦期待內地通關後跨境理財通所帶來的增長動力，惟仍需關注內房風險，渣打已為內房提供相應撥備。不過，他坦言，撥備很有可能成為真正的壞帳，內房情況仍有惡化可能，而該行的內房相關貸款大部分在香港入帳。

對於渣打股價低於帳面價值，溫拓思稱，渣打現時的回報與固定資本無關，去年初已訂立目標，2024年有形股本回報率(ROTE)升至10%，如果能達成則渣打股價將與其帳面價值相若。鑑於該行財務表現較市場預期佳，他有信心在2024年，甚至更早達成目標。惟他仍提醒資本市場波動，加上資本成本上升，或會在另一方面帶來負面影響。