東方日報B1：渣打溫拓思：港防疫措施　嚇走外資

談到本港入境防疫措施,溫拓思笑指,由14天、7天到目前「0+3」,各種隔離方式他都「享受過」,早期的隔離措施他也沒有得到「特別優待」,但因香港是該行一個重要的基地,所以仍選擇來港。不過,他認為其他海外生意人,如果是訪港的「游離派」、來不來也可的話,則未必會在這個時候來香港,或使城市流失部分投資。

香港是一個很靈活的城市,他對香港經濟重新回到疫情前充滿信心,金融峰會亦為其打下強心針。溫拓思相信,「香港已經準備好(Hong Kong is ready to go)」,不過對於「香港回來了(Hong Kong is back)」,他坦言要視乎香港何時全面通關,並要視乎內地何時全面通關,而內地通關是必然會發生。到時候亦有助香港鞏固作為內地門戶的國際地位,希望日後大灣區跨境理財通為渣打帶來理想收入。

更關鍵的是,溫拓思認為,內地一如既往地對外資銀行持歡迎態度,渣打對於中國的投資未有因為疫情停步,去年已訂下5年內額外在中國增加3億美元投資的目標。資金的分配則視乎各經營牌照批出進度,他透露目前進展較預期順利。

這位渣打銀行的舵手估計,美國、英國及歐洲很大機會步入經濟衰退,而中國衰退機會低,但增長料會放慢。他指出,美國息口料於明年中見頂,惟會在4.5至5厘水平停留一段時間,直至通脹回落。加息短期有利銀行生意,事關淨息差擴闊,有助提升銀行的盈利能力,不過,溫拓思直言,長時間處於高利率或會導致經濟衰退、失業率高企等結構性問題,長遠來說對銀行生意反而有負面影響。

港府上周借金融科技周公布發展數碼資產政策宣言,溫拓思稱,渣打一直支持相關發展,甚至在銀行當中「走得很前」,擁有數碼資產託管業務,與機構合作建立歐洲機構數碼資產交易企業,亦參與央行數碼貨幣(CBDC)研究計劃。不過,他強調,數碼資產必須放入監管架構內,無論是穩定幣或代幣化資產等,在將數碼資產銷往零售客戶的步伐上,渣打亦會很小心。

渣打上季香港區收入創新高,不過,加息帶來的收益仍未完全反映在上季帳簿,而他亦期待內地通關後跨境理財通所帶來的增長動力,惟仍需關注內房風險,渣打已為內房提供相應撥備。不過,他坦言,撥備很有可能成為真正的壞帳,內房情況仍有惡化可能,而該行的內房相關貸款大部分在香港入帳。

對於渣打股價低於帳面價值,溫拓思稱,渣打現時的回報與固定資本無關,去年初已訂立目標,2024年有形股本回報率(ROTE)升至10%,如果能達成則渣打股價將與其帳面價值相若。鑑於該行財務表現較市場預期佳,他有信心在2024年,甚至更早達成目標。惟他仍提醒資本市場波動,加上資本成本上升,或會在另一方面帶來負面影響。