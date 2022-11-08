皇冠度假集團遭澳洲破紀錄重罰6億

澳洲最大賭企皇冠度假集團(Crown Resorts)被該國維多利亞省監管當局處以破紀錄罰款合共1.2億澳元(約6.05億港元)，當中一億澳元是嚴懲皇冠未能阻止客人「長期賭博」的病態行為，是當地賭業監管條例下最高刑罰。餘下2,000萬澳元罰款揭露了皇冠未有阻止客人以膠片頂着角子機的按鈕，使該等博彩機器連續不繼地自動運行，或造成其他病態博彩行為。

無履行法律和道德義務

維省博彩與賭場監管委員會(VGCCC)坦言，該企的違規行為是「廣泛、持續、系統性和非常嚴重」，並且長年以來未能履行其法律和道德義務，其賭博產品和服務提供的方式，未能夠最大限度地減少對顧客及其家人、朋友和社區的潛在傷害。本次處以最高罰款，相信令該企能深刻知道，監管當局不能容忍不當行為危害社區。

事緣公司在澳洲富豪帕克(James Packer)身為大股東期間，於2012至2016年間捲入洗錢活動等多項違法行為，維省議會最終在去年10月公開對皇冠的調查報告，認為該企不宜持有該省的賭牌，但予以其在監管下整改的機會。及後該企在今年6月賣盤予美國私募基金黑石集團。

星億違規需出庭解釋

澳洲近年加強對賭業的監管，當地第二大賭企星億(The Star)亦在一年多以來步皇冠的後塵被調查。最新為昆士蘭省賭業監管當局向星億發出要求出庭解釋的通知，據悉違規涉及「糟糕的合規和責任企業文化」，將「商業利益置於合規和保護賭博誠信之上」。星億表示，有21日時間去回應該通知。