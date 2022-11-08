廖嘉豪：內地第四季出口或繼續負增長

內地出口自2020年5月以來首次陷入負增長，10月表現遠遜於預期。除了外部需求疲軟外，疫情爆發和二十大期間更嚴格的防疫措施(甚至封鎖)都影響了出口。這一波疫情過後，供應方面的問題可能迅速得到解決，但全球經濟衰退仍對需求構成重大風險。因此花旗預計第四季出口也將轉為負增長，並可能在2023年持續低迷。進口方面，中間品進口下降和國內需求反彈慢於預期，亦可能阻礙復甦的原因。進口增長的回升，可能比之前預期的更緩慢，為貿易順差下降提供緩衝。

主要出口類別增長明顯放緩。分產品看，勞工密集型產品出口負增長，由此前的按年跌2%，進一步加劇至按年跌9.2%。機電出口由正轉負，10月按年跌0.7%，高科技產品跌幅擴大至7.6%，意味兩者出口增長在9月暫時反彈後再次惡化。其中，自動數據處理設備出口按年跌幅擴大3.9個百分點，至下跌16.6%，而電子積體電路(IC)出口負增長基本持平於負2.4%。此外，手機出口增長按年放緩16.2個百分點至7.1%，可能是受到鄭州大型手機工廠停工的影響。此外，由於高基數效應，汽車出口增長仍保持在89.2%的高位，但低於之前128.9%的升幅。從地區細分來看，輸往歐盟的出口增長由正轉負，10月收縮9%，潛在的衰退可能會顯著拖累歐盟市場的需求。與此同時，對東盟的出口增長也顯著下滑9.2個百分點至20.3%，而對美國的出口增長仍然低迷，按年跌12.6%。

大宗商品進口進一步改善，未能抵銷高科技進口的減速。大宗商品進口增速繼續加快，按年增速由2.8%加快至8.1%。即使大宗商品價格基本持平，但在基建投資推動下，進口量進一步改善：原油和煤炭進口顯著增長。然而，鐵礦石進口按年增長放緩0.6個百分點至 3.7%。同時，農業和機電進口表現基本保持穩定。然而，高科技產品進口(在中間產品進口中佔比較高)從按年跌8.3%，進一步轉差至跌11%，與全球對高科技產品的需求疲軟一致，但要留意美國新的晶片出口禁令可能尚未反映在數據上。按國家劃分，自美國進口按年下降1.5%，雙邊貿易順差略收窄至342億美元。此外，來自南韓、日本的進口增長放緩，但來自台灣和歐盟的進口增長有所改善。

花旗預計未來出口或繼續低迷。當局不會匆忙放棄動態清零政策。因此短期內，抗疫和封鎖措施可能會繼續對相關地區的出口造成壓力，不過整體影響可能少於之前的上海封鎖措施。在雙重衝擊下，11月出口增長很可能進一步放緩。事實上，有大型國際手機品牌承認鄭州代工工廠的營運「產能大幅下降」。中期內，供應鏈問題在這波疫情過後可能會迅速得到解決，但全球經濟衰退仍對需求構成重大風險。因此第四季整體出口或收縮，並在2023年繼續偏弱。同時，美國新的晶片出口禁令可能會影響中國未來的晶片進口，佔總進口的16%，有多少公司可以獲得豁免或帶來顯著影響。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪