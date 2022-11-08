黄永輝：央行上季吸金破頂撐金價

對中國可能正在逐漸放鬆防疫限制的樂觀情緒蓋過了美國聯儲局主席鮑威爾放鷹的負面影響，追蹤一籃子主要大宗商品期貨的商品指數上星期上漲5.1%。

上星期三聯儲局加息0.75厘後，鮑威爾在記者會上暗示加息周期將維持更長時間及最終的政策息率頂峰可能比聯儲局9月時的估算高，對整個市場的情緒一度造成打擊，但上周五市場期待中國更寬鬆地演譯動態清零的情緒升温，尤其是據報導中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光在一家美資投行會議上表示，內地防疫措施已經有鬆動，而在未來5、6個月內將會逐步更加有所放寬，包括大宗商品市場的市場情緒都受鼓動而上揚。

在鎳、鋁和銅這3種主要金屬領漲下，工業金屬指數創下7月以來的最佳一周表現，除了預期來自中國的需求增加，銅價還因為MMG位於秘魯的巨型LasBambas銅礦(世界上最大的銅礦之一)受到當地原住民封鎖，造成停產而獲得提振。

庫存偏低 油價易漲難跌

油價連續第3周上漲，布倫特期油和紐約期油均接近交易區間的頂部。市場關注重點在是石油輸出國組織及盟友(OPEC+)減產對供應的影響，歐盟即將對俄羅斯石油實施制裁，成品油低庫存，以及中國需求回升的前景等價格利好因素，抵消了對未來幾個月全球經濟活動將繼續疲軟的擔憂。

成品油燃料供應緊張的焦點仍然是歐洲和美國柴油和取暖油的庫存偏低。由於歐洲對其主要成品油供應商俄羅斯製裁，以及天然氣的高成本令不少需求從天然氣轉到柴油和取暖油，柴油和取暖油的低庫存加劇，對原油價格提供支持。只要成品油市場仍然如此緊張，儘管擔心經濟衰退，原油價格走低的風險似乎很低，因此維持對本季度布倫特期油價格區間的預測在85美元至100美元之間。

棉花價格低位反彈兩成

農產品方面，早前棉花市場由於對全球經濟狀況以及消費者對服裝的需求擔憂，棉花價格自5月以來一度下跌50%以上，但自上周五以來已反彈20%。儘管美元再度走強令其他農產品承壓，但美國對中國的每周棉花出口銷售額比一年前增長了98%，有迹象顯示中國的紗線產量似乎正在回升，帶動棉花價格反彈。

筆者認為去全球化、能源轉型、原材料和勞動力的稀缺將使通脹保持高位，很大可能在未來幾年在4%左右高據不下，而各國央行在來年的加息幅度有限，實質利率見頂，對黃金在明年提供強大支持。最近，各國央行在第三季度購買了創紀錄的400噸黃金，抵消了黃金ETF減持227噸的影響。

盛寶金融大中華區市場策略師市場策略師 黃永輝

(上述謹為市場資訊提供，並不構成投資建議)