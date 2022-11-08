林嘉麒：港股可強勢多久？還看資金流向

港股從上周一見過十多年低位14,597點後，一星期升逾二千點，轉眼間收復10天及20天線，重上16,500點水平。港股自10月24日的那個星期開始，日均成交額也回升至1,000億元以上，上周更有1,886億元成交，資金活躍了，短線勢頭應可持續，以8月底的高位20,073點計算，黃金比例反彈目標0.5的話，可上望17,384點，及50天線17,526點水平附近。

中長線是否見底，必要看清楚外圍。美國10月非農職位跌至26.1萬個，預期20萬個，上月上調5萬個，至31.5萬個；時薪按月升幅稍增且高於預期；失業率升至3.7%，預期為3.6%，但同時勞動參與率下跌，即企業裁員幅度更大，如市場押注環球資金流向轉向，應會順勢捉實失業率做文章；利率期貨顯示終端利率(terminal rate)沒有變化，但推遲減息時間至2024年1月；個別投資者認為國債熊市將於第四季完結，強勢美元亦會到頂，經濟可以軟着陸。沒錯，美匯指數跌近至110水平。

多項數據左右美加息步伐

事實上，美國聯儲局最終加息到甚麼水平，與勞動力市場和就業人數增速有關，當就業人數增長進一步放緩時，聯儲局就知道應該收手。的確，有聯儲局官員發聲，波士頓聯儲銀行行長柯林斯(Collins)表示，如有需要仍可加息75點子，另稱放慢加息是合理，但重點不在多快而在多高，終端利率可能高過局方在9月的預測，即4.9厘；里士滿聯儲銀行行長巴爾金(Barkin)亦稱，最終加至5厘是完全可以想像到，減慢加息都仍可能達到更高的終端利率。即使加息放緩，利率也有可能達到更高的終點，近期市場正消化相關言論，本周有美國中期選舉，加上通脹等數據將會公布，增加了更多不明朗。

值得留意的是，截至11月2日的一周內，全球現金基金的資金流入高達621億美元，自第四季度以來吸引1,940億美元資金流入，是2020年第二季度疫情擾亂市場以來的最快流入速度，證明國際投資者的觀望心態。相反，港股近期逆市走強，此氣勢唯一解釋是今年調整的深度令估值不合理，藉着近期的國際活動重新啟動，的確資金有流入股市。不過，以長線而言，環球資金一日未流入股市，港股反彈過後也是徙然。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒