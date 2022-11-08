鐵貨上季銷量跌6.9%

鐵貨於第三季末的現金結餘減至4,600萬美元，第二季末為7,700萬美元；由於營運資金變動、鐵礦石價格疲弱及俄羅斯盧布走強導致營運成本上升，淨負債增至5,170萬美元，第二季末為2,600萬美元。

集團的主要貸款人MIC invest Limited Liability Company同意認購約14億股鐵貨股份，總代價約1,900萬美元，此舉降低集團的資產負債率並加強公司的財務實力，認購事項於上月完成。

鐵貨首席執行官Denis Cherednichenko表示，踏入第四季，營商環境(尤其是鐵礦石價格)每況愈下，K&S正在產生負利潤。如情況持續，公司可能必須考慮縮減營運規模。鐵貨的財務狀況可能受到重大不利影響。