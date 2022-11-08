道指升423點　美匯守110

●踏入亞洲時段，美匯指數下跌，報110.22；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報7.2316；美元兌日圓處146.69；歐元報1.0016，英鎊報1.1512。金價處1,674.18美元。布油報97.94美元，紐油報91.97美元。比特幣跌1.6%，報2.05萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水30點。

●道指升423點或1.31%，收報32,827點。標指收報3,806點，升36點或0.96%；納指收報10,564點，升89點或0.85%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報16,521點，跌74點。

●即月恒生指數夜期收報16,587點，跌70點，低水9點，成交19,884張。

●紐約期油收報每桶91.79美元，跌0.88%；倫敦布蘭特期油收報每桶97.92美元，跌0.66%。

●紐約期金收報每安士1,680.5美元，升0.2%。

●英國富時100指數收報7,299點，跌34點或0.48%；德國DAX指數收報13,533點，升73點或0.55%；法國CAC指數收報6,416點，升不足1點。

●新股多想雲以每股1.96港元定價，認購1手中籤率50.77%，認購2手可穩獲1手。

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