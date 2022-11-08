市區黃金地段　必嘉坊‧迎匯僅458.8萬元起

市區新盤佔盡「食、買、玩」的優勢，且交通便捷、不假外求，所以一向是市場搶手貨。由恒基兆業傾力打造的紅磡旗艦級住宅系列必嘉坊，最近推出第2期必嘉坊‧迎匯，首批涉及56伙，涵蓋開放式至3房戶，折實最平開放式戶由458.8萬元起，折實平均呎價約21,238元，比之前第一期折讓約一成，更是九龍區罕見的四球「上車盤」。

必嘉坊‧迎匯間隔開則多元化，涵蓋開放式至3房2套，以至特色戶不等，合共提供280伙，又以1房單位數目為主，佔比逾60%；單位間格實用方正，層與層之間的高度更達3.325米至3.5米，而且每戶大門入口的假天花更配置NCCO空氣過濾系統，天花及牆身則塗上知名消毒品牌Raze不含甲醛的抗菌抗病毒光觸媒乳膠漆，地台亦鋪砌防菌地磚等，迎合現時大眾關注防疫健康的情況。

至於發展商開放1房間隔的8樓G室示範單位，實用面積有270方呎，配備長形開則客飯廳，連38方呎合併露台及工作平台，增加空間感及採光度；睡房方面則設入牆式衣櫃及小型空氣過濾系統。另開放式單位特設大型組合櫃，不愁儲物空間之餘，亦方便戶主收樓後無需再花錢裝修，買少量傢俬即可入住。

會所設施方面，必嘉坊‧迎匯的配套一樣高質，而且住戶可共享設於第1期及第3期的會所，合共有約四十項設施，包括露天園林泳池、龍捲滑梯、天網走廊，豐香果園、室內種植園等。

與此同時，必嘉坊位處的黃金地理優勢亦無與倫比，毗鄰紅磡、黃埔及何文田三大港鐵站，輕鬆往返港九新界各區；消閒購物睇戲同樣應有盡有，步行即達黃埔天地之餘，閑時又可在紅磡海濱長廊緩步跑放鬆身心。項目更自設16.8萬方呎立體商業步行街，集購物、飲食、文娛於一身，是區內罕有的新式購物生活體驗。

而針對環境、社會和管治(ESG)的大趨勢，恒地在樓盤引入了不少創新科技及技術，透過調節周遭溫度、濕度、二氧化碳的排放量等，務求將「必嘉坊」打造成「都市綠州」，並種植不同樹木，擴大綠化面積，建構舒適的生活環境之餘，減低住宅單位的電能消耗。項目又設電能車充電設施，5G流動網絡的訊號覆蓋等，盡見細心。