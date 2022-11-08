李偉傑：越秀交通收購蘭尉高速有助進入新增長期

越秀交通基建定位為專業的交通基建資產管理公司。在整體資產組合上，假若完成收購後，越秀交通基建的高速公路收費里程將增加約12.32%，由495.2公里增加至556.23公里，該收購將有助提升公司的收入、盈利及收費里程，並有助補充漢孝高速公路在2021年12月由公司分拆到深圳證券交易所上市後的資產組合，通過「有進有出」策略，持續完善「投、融、管、退」一體化商業模式，不斷擴大可互補，長遠提升股東回報和企業價值。

根據公告，該目標公路自2005年通車至今營運接近17年，經營及相關配套非常成熟和穩定，截至2022年7月31日止的7個月收入比去年同期增長約10.51%，除稅前純利大幅增長44.37%。故此，筆者相信有關9.5%的IRR屬偏向保守估計。

從經營區域上分析，目標公路為蘭南高速的重要組成部分，位於河南省中原城市群的核心區發展區。由於其地理位置，目標公路將持續受益於「中部崛起」以及中原城市群、鄭州大都市區建設等區域發展戰略，沿線城市經濟基礎較好，公司亦有利持續受益於「中部崛起」等區域發展戰略所帶來的巨大機遇，未來發展勢頭良好。該收購同時有利進一步優化公司的高速公路資產區域佈局，使中部省份項目收入貢獻提升，同時降低湖北項目收入佔比，分散地區風險對業績的影響。

至於，財務狀況上，根據公告，該收購目標為現金代價10.98億元，公司擬以內部資源支付約40%以及銀行貸款約60%融資。目標公司已經產生盈利，故預計若收購完成後公司的資本借貸比率僅會從於2022年6月30日的48.4%輕微上升至約52.5%，評級機構惠譽及穆迪發表報告表示，該收購不影響評級水平，而穆迪亦認為該收購計劃可提高公司資產品質及推動公司發展。

根據公告，越秀交通基建將就上述收購於11月18日舉行股東特別大會，進行收購目標公路決議案以投票表決。假若該決議案能成功通過的話，對公司長遠發展佈局帶來正面作用。再者，近日港股在低位逐步見反彈動力，恒生指數亦已在成交配合下突破久違了的20天線，反彈動力逐漸凝聚下，市場資金正尋找及流入具有利好消息的股票。若越秀交通基建能成功通過收購目標公路，相信可有利擴展版圖，帶來更持續穩定收益，帶動股價追落後補升，值得支持收購蘭尉高速公路。同時，可於3.1港元之上吸納，反彈目標初步3.6元，防守位置在2.9元。

華盛證券經紀部董事 李偉傑