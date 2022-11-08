【高盛推介】阿里回吐　騰訊續升　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：大市連日自低位反彈，唯阿里巴巴走勢相對落後，周一(7日)微跌約0.3%，周二(8日)早段再度回吐。現報68.05港元，跌約2.4%，跌幅較大市深。阿里約於下周三(16日)公布2023年財季的第二季度業績，市場料非公認會計準則淨利潤介乎291億至337億元人民幣，按年上升2.3%至18.2%。

相反騰訊控股表現相對較強，周一收市企穩240元水平以上，升約2.8%，周二低開繼續反彈，最高見252元，繼周一再突破半個月高位。有券商指騰訊旗下騰訊創投計劃與聯通創投成立合營公司，預料對股價反應正面。

觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於上周四(3日)至本周一皆錄得資金流入，合共約2,530萬元。淡倉於上周五(4日)錄得約2,050萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。

騰訊方面，淡倉於上周四至本周一皆錄得資金流入，合共約1,750萬元。

觀察港股通資金流向，周一北水繼續買入騰訊，錄得約10.7億元資金淨買入。

阿里購27151，行使價79.93元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.6倍，行使價80元以下、低街貨產品中，槓桿最高。

阿里購25742，行使價80元，2023年6月20日到期，實際槓桿3.7倍，低面值。

阿里牛57254，收回價63元，行使價61元，換股比率100，槓桿比率9.4倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

阿里牛60205，收回價60元，行使價58元，換股比率100，槓桿比率6.7倍，近 元收回距離遠牛。

阿里沽27800，行使價60.13元，2023年4月20日到期，實際槓桿3.0倍，高槓桿、低街貨。

阿里熊54010，收回價80元，行使價82元，換股比率100，槓桿比率4.9倍，近12元收回距離遠熊。

騰訊購26140，行使價310.2元，2023年2月23日到期，實際槓桿7.3倍，高槓桿。

騰訊購26926，行使價300元，2023年4月25日到期，實際槓桿5.6倍，貼價。

騰訊牛57529，收回價225元，行使價222.2元，換股比率500，實際槓桿9.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊沽27793，行使價161.55元，2023年4月25日到期，實際槓桿4.8倍，高槓桿、低街貨。

騰訊沽27596，行使價178元，2023年6月23日到期，實際槓桿3.8倍，貼價。

騰訊熊54008，收回價260元，行使價263元，換股比率500，實際槓桿13倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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