華爾街大淡友：美股快見底　企業裁員為升市信號

外媒報道，華爾街著名淡友、摩根士丹利首席股票策略師Michael Wilson表示，在他對美國股市變得更樂觀前，企業需要先大幅削減開支。他表示，當裁員周期真正開始時，將是他們對美股看升的關鍵信號之一，因為這意味經營槓桿的損失將停止。

據悉，大型科企今年已宣布裁員10萬人。不少巨頭也紛紛宣布凍結全部或絕大部分招聘。疫情期間，全球各地民眾更為依賴科企服務來維持生產力或打發時間，科企發展得太快、太猛。惟隨着經濟衰退風險加劇、通脹居高不下，以及民眾的行為恢復至疫情前的常態，科企不斷增加的支出變得難以管理。

不過，曾成功預測今年股市大跌的Wilson雖然指現在有太多科技公司，但不認為科技行業已死。他表示，就開支趨勢而言，科技並不是已死，他們甚為看好科技開支。他補充指，大量優秀的科技股都無問題，個股方面有很多很好的機會，但他並未點出哪間公司。他又預計，科企明年可能會有管理層變動。

此外，Wilson認為美股正接近熊市底部。他指，投資者要清楚的是，在上一輪下跌中，哪些股票表現更好，因為這將可得知，在下一輪上漲中，哪些股票將表現更好。

他預計，市場不會跌至新低，因為公司將不得不進一步下調2023年的每股收益預測。他指，如果能夠抵受得到本周的考驗，熊市反彈的持續時間可能會比大多數人預期為長。