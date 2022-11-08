日圓貶值損購買力！日本人轉買二手iPhone...

日本消費者多年來，都十分熱切地為最新的小玩意掏腰包。但現有外媒報導，隨著日圓近來的貶值，已讓一些日本消費者買不起新iPhone，轉向二手手機市場的懷抱。

外媒報道，日圓兌美元跌至32年新低，大大削弱日本消費者對進口貨的購買力，也驅使他們投奔二手商品的懷抱，智能手機就是其中一環。

報道指出，日圓急貶一度令日本出售的iPhone成為全球最便宜的選擇，蘋果公司(Apple)結果在今年7月大上調日本iPhone的售價，漲幅最高達到20%。然而，日本消費者在面對高通脹的環境下，實質工資錄得負增長，更加無力購買加價後的iPhone，唯有將目光轉向二手機，帶動二手iPhone的銷售。

除了日本消費者外，訪日的外國旅客也喜歡購買二手iPhone。日本零售連鎖店Iosys指出，過去兩個月購買二手iPhone的外國遊客激增，並指遊客「到訪日本並購買iPhone」的趨勢正在回歸。

根據MM Research Institute 9月的調查報告指出，即使蘋果7月上調日本iPhone價格，在日本銷售的iPhone 14在考慮稅收的情況下，仍是37個國家中最便宜的。假如日圓進一步下跌，恐怕iPhone會再加價，此舉恐削弱該公司在日本智能手機市場50%的巨大份額。