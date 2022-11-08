【產經直播】優質股債趁早吸納 ETF幫到手？
2022年11月08日 12:06
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環球大市焦點落在周二(8日)舉行的美國中期選舉，美國執政民主黨能否保住參眾兩院控制權備受關注，將左右影響總統拜登未來兩年施政，對環球股市未來走勢有幾大影響？隔晚美股反覆向上，而港股經歷過去兩日飆升逾1,200點後，恒指偏軟，投資者要點部署？
除了美國中期選舉之外，市場還關心周四(10日)公布的美國10月份CPI，會否見通脹壓力緩和，這關乎美國聯儲局未來加息步伐、息口何時才見頂等。在環球收水的大環境下，不少資產估值已下跌不少，一旦貨幣政策扭轉，相信會迎來大反彈，是時候挑選優質資產作長線配置？Global X彭博MSCI亞洲(日本除外)綠色債券ETF(03059)能助散戶輕鬆涉足高級別債券，穩定投資組合？而Global X 恒生高股息率ETF(03110)亦可帶來分散風險、跑贏大市的優勢？
造車新勢力「蔚小理」周二(8日)急跌，但新能源汽車銷量仍強勁，最新公布10月賣車數據的有吉利汽車(00175)，月內純電動車銷量繼續保持強勢，按年升3.5倍至2.68萬輛，首10個月純電動車銷量按年升4.2倍至19.31萬輛，反映行業仍具增長前景？Global X 中國電動車及電池ETF(02845)成份股涵蓋整個電動車產業鏈，特別核心價值技術電池，更能捕捉新能源車機遇？
Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12:30直播，有Global X ETFs資深投資經理霍浩華和訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣收息ETF策略。
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