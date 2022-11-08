【產經直播】優質股債趁早吸納　ETF幫到手？

環球大市焦點落在周二(8日)舉行的美國中期選舉，美國執政民主黨能否保住參眾兩院控制權備受關注，將左右影響總統拜登未來兩年施政，對環球股市未來走勢有幾大影響？隔晚美股反覆向上，而港股經歷過去兩日飆升逾1,200點後，恒指偏軟，投資者要點部署？

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