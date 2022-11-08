許正宇：虛擬資產政策宣言已表達港府開放兼容態度

港府上周在金融科技周公布虛擬資產發展政策宣言，財經事務及庫務局局長許正宇出席活動時表示，已清晰表達政府對於虛擬資產業務持「開放」及「兼容」態度，將會提供明確的監管框架，以迎接虛擬資產發展所帶來的金融創新與科技發展機會。目前政府與監管機構正研究推出各項試驗計劃，包括在金融科技周發行非同質化代幣(NFT)、數碼港元和綠色債券代幣化，測試有關資產帶來的技術效益，並嘗試將有關技術進一步應用於金融市場，相信措施能夠為金融科技業發展注入新動力。

許指出，證券業界可以運用金融科技，有效進行「認識你的客戶(KYC)」程序，減少不必要時間，並提升效率，同時可以整全地掌握客戶財務狀況，提供更切合客戶需要的投資建議等。

他又指，本港現有逾800間金融科技公司，例如移動支付、跨境理財、人工智能金融服務顧問、財富及投資管理等各個領域，強調港府重視創新技術發展，一直與金融業界及監管機構緊密合作，推動金融科技發展，包括完善金融基礎、對外推廣、吸納人才等。另外，今年2月再推出的「在職金融從業員金融科技培圳計劃」，目前已有逾2,600名金融從業員參與。