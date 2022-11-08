致同：港長期停牌公司增10%　核數師揭發欺詐個案創新高

致同(香港)會計師事務所針對香港上市公司面對欺詐指控及停牌的研究結果顯示，本港長期停牌公司數目有上升趨勢。截至今年8月底止一年，本港停牌逾3個月的上市公司按年增加約一成至123間，較去年的112間及前年的80間進一步增加。另外，今年復牌公司數目按年上升24%至31間。

致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，疫情持續近3年，對上市公司停牌造成一定影響，在2020年疫情對上市公司停牌影響尤其大，不少業務營運位於內地的本港上市公司，因疫情導致交通出行限制，令到上市公司可能要延遲刊發年報，而對此監管機構已經給予一定寬限或豁免。不過，過去兩年疫情對上市公司停牌的影響已相對減輕，大部分審計師能夠應付交通出行限制，與內地人員合作，而監管機構亦在向聲稱受疫情影響的公司授予豁免時，變得更加嚴格，惟相信在特殊情況下仍可能會給予豁免。

根據致同報告，今年由核數師揭發，涉及上市公司的欺詐指控的比率升至創新高的58%，有關公司亦多為市值少於100億元的中小型上市公司。核數師今年最為關注的問題為誇大資產、低估負債及誇大支出，其中關注誇大資產佔調查個案樣本的比例在2022年提高至49%。

湯飈表示，來自核數師的指控增加，原因包括在會計及財務匯報局擴大對上市公司及核數師的規管改革後，核數師取態更趨審慎，避險意識有所提高，核數工作亦更加嚴謹。

另外，在其他持份者揭露公司欺詐的個案方面，被股東或管理層指控公司欺詐的個案今年佔21%，按年下跌8個百分點，其主要關注點為董事行為不當及未披露交易，當中60%的公司在欺詐指控發生後的6個月內更換董事。由監管機構觸發的個案比例佔15%，較去年的13%稍有增加，主要關注點為董事行為不當及洗黑錢。

而由沽空機構觸發的個案近年一直遞減，今年下跌至6%，所有今年被沽空機構指控欺詐的公司均沒有停牌。