【高盛推介】舊經濟藍籌近日跑贏大市　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周一(7日)突破250港元水平收市，升約5.4%，周二(8日)早段繼續上升，最高見267.8元，突破近1個月高位。現報261.8元，升約0.8%。中國證監會副主席方星海日前指，將持續完善滬深港通機制，包括優化交易日曆安排、擴大交易標的範圍等。

友邦保險周一升約3.3%，周二高開後曾倒跌，但及後再度上升，最高見68.7元，突破3周高位。現報68.35元，升約1%。據友邦報表披露，友邦周一於聯交所回購86.74萬股，涉資約5,737萬元。

觀察個股輪證資金流向，上周三(2日)至本周一皆錄得資金流入港交所淡倉，合共約1,210萬元。友邦淡倉於上周四(3日)至本周一皆錄得資金流入，合共約630萬元。

港交購25405，行使價320元，2023年3月23日到期，實際槓桿7.5倍，高槓桿。

港交購25960，行使價299元，2023年3月23日到期，實際槓桿6.7倍，貼價。

港交牛57533，收回價220元，行使價218元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

港交沽27078，行使價228.8元，2023年6月23日到期，實際槓桿4.1倍，貼價。

港交沽27896，行使價198.78元，2023年6月23日到期，實際槓桿4.5倍，低面值、新上市。

港交熊50907，收回價300元，行使價302元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

友邦購25504，行使價74.05元，2023年12月19日到期，實際槓桿3.8倍，貼價、低街貨。

友邦購22900，行使價80元，2023年5月22日到期，實際槓桿6.8倍，高槓桿。

友邦牛57241，收回價60元，行使價59.4元，換股比率100，實際槓桿7.2倍，相近收回價近牛中街貨最低。

友邦沽27821，行使價47.95元，2023年4月24日到期，實際槓桿6.5倍，高槓桿、低街貨。

友邦沽24193，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿3.8倍，貼價。

友邦熊50901，收回價75元，行使價75.6元，換股比率100，實際槓桿8.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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