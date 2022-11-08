港交所：設計FINI時考慮散戶體驗及成本效益

她指，港交所在設計新股平台FINI時，考慮到不同持份者的需要，特別是散戶的使用體驗及成本效益等。

她又指，市場在接受新事物期間，因涉及改變原有工作模式及習慣，而會出現阻力，但只要企業管理好投資者或用家信心，令有關科技運作暢順，市場便會慢慢接受及適應。

另外，蘇盈盈提到，創新及數據實驗室除了推出對外產品，亦有不少對內的研發項目，例如早年已利用人工智能(AI)讀報系統，讓內部更容易掌握市場消息、上市公司異常狀況等，從而作出相應的風險管理工作，有效提升交易所的工作效率。

她又說，港交所去年底設立新興業務發展部，負責管理虛擬資產、數碼資產、數據以及環境、社會及企業管治(ESG)等相關業務，這些均是環球發展大趨勢，目前港交所亦有多項研發是針對相關產品。