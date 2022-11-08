梁鳳儀：證監會認為現乃適時讓散戶參與加密貨幣

香港計劃放寬散戶參與虛擬資產，香港證監會副行政總裁梁鳳儀出席活動時笑指，不少業界人士以「證監醒覺了」形容此舉，惟強調證監會一直有思考如何讓散戶參與，只是時機未成熟。隨着環球收緊虛擬資產監管，加上行業生態日漸成熟，無論在審計、託管等方面均建立規則，現在是合適時候讓散戶參與較大型的加密貨幣。

她提到，證監會是規管虛擬資產的先行者，早已2018年開始讓虛擬資產服務提供商自願申請牌照，並需遵守一系列反洗錢、客戶資產存在獨立帳戶(segregated account)等要求，與金融業界向來的合規要求一致。儘管當時因為本港的規管較海外嚴格，令部分企業選擇到海外發展，但虛擬資產在過去3至4年出現不同周期，國際監管機構開始收緊，走向全面監管，特別是在過去1年的加密寒冬，正正基於證監會「走得較前」，現在才有放鬆的空間。

她指，今年初已容許香港券商代客在證監認可的交易所買賣，但未許券商代客在Coinbase等純虛擬資產交易平台買賣，直言「即使它們已取得牌照，監管水平未是全面」。

至於證券型代幣發行(STO)方面，梁氏指出，只要產品的本質沒有改變，未有增加其風險，便可以利用STO。舉例指，綠色債券STO最終仍是債券，因而可以讓大眾參與。

另外，梁氏認為，金融科技應用，有助增加業界的透明度，而證監會在過去數年亦不斷審視要求，有否為金業界增加不便利性，例如遙距開戶、生物認證等，惟業界要留意當中的數碼化風險，特別是網絡安全問題。早前曾有券商因未有更新系統，而導致駭客入侵，造成系統癱瘓，更藉此呼籲業界要留意有關風險，重申證監會十分樂意與業界溝通及作出解說。