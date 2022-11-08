道期偏軟 美匯指數企110
2022年11月08日 16:11
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●美匯指數報110.52；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報7.2691；美元兌日圓報146.72；歐元企0.9999，英鎊處1.1465。金價報1,668美元。布油報97.67美元，紐油報91.43美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨跌21點。
●市後關注點
18:00 歐元區9月零售銷售
●恒生指數全日收報16,557點，跌38點或0.23%；國企指數收報5,602點，跌33點或0.6%；科技指數收報3,343點，跌52點或1.56%。主板成交1,047億港元。https://bit.ly/3UgUoBy
-大摩料美方審計中概股底稿獲正面結果機會高。
●滬綜指收跌13點，釀酒股領跌1.5%，酒店旅遊及汽車製造股同跌0.6%，金融股跌0.2%。https://bit.ly/3hnWAbV
-致同：港長期停牌公司增10%，核數師揭發欺詐個案比例創新高。
-花旗料中國燃氣上半財年純利按15%，並降目標價。
-港交所：設計FINI時考慮散戶體驗及成本效益。
●中國經濟：
-鍾睒睒身家4,550億人民幣蟬聯中國首富，馬雲跌至第9位。
●說「好」香港故事：
-李惟宏：港金融服務業縱面對多項挑戰，前景仍亮麗。
-許正宇：虛擬資產政策宣言已表達港府開放兼容態度。
-港府：港深為最具協同效應推動科創投資組合。
●日圓貶值損購買力！日本人轉買二手iPhone...
●唯利是圖：
-英偉達正為中國提供新款先進晶片，符合美國出口禁令。
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●德國政府傳將阻止中資收購當地晶片製造商。
●受累通脹，日本實質工資連跌6個月。
●吉汽夥母企與雷諾設合營企業，以整合各方技術優勢。
●富士康向電動車廠Lordstown投資13億，成最大股東。
●華爾街大淡友：美股快見底，企業裁員為升市信號。
●錯失股市反彈，老虎基金今年恐蝕54%。