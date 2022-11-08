【產經直播】港股回吐兼成交縮 動搖轉勢預測？
2022年11月08日 16:42
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港股連彈兩日後出現回吐，周二(8日)先升後跌，高開44點後，最多升123點，但隨即掉頭回落，最多跌166點，收市跌幅收窄至38點，報16,557點，大市成交僅1,047億元。恒指經過連續兩日急升1,200點後，僅輕微回吐38點，雖然幅度算細，但成交急縮，後市可否繼續看好？美國中期選舉稍後舉行，如何左右美股，以至港股走勢？
車股表現曳，「造車新勢力」蔚小理大跌。不過，吉利汽車(00175)上月汽車銷量按年增加36%，加上集團夥母企與雷諾設合營企業，股價升逾1%。吉汽前景可唔可以睇高一線？至於比亞迪(01211)暫定明年第一季發布高端品牌，有傳售價高達100萬元人民幣以上，會唔會提振到股價？另外，摩通首予零跑汽車(09863)目標價34元，評級「增持」，惟零跑股價大挫13%，呢隻又點睇？
內媒報道，阿里巴巴(09988)正研發首款「數字人+終端」產品，計劃明年第一季推出，消息值得憧憬？另方面，大摩預料美方審計中概股底稿正面結果機會高，中概股及內地互聯網股份「一天光晒」？相關股份仲有咩隱憂要留意？
市傳三星電子明年手機生產量按年下跌13%，手機設備股整體受壓，惟高偉電子(01415)逆市升6%，有咩原因？而野村亦首予高偉電子「買入」評級，股份點睇？
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