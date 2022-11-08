【產經直播】港股回吐兼成交縮　動搖轉勢預測？

港股連彈兩日後出現回吐，周二(8日)先升後跌，高開44點後，最多升123點，但隨即掉頭回落，最多跌166點，收市跌幅收窄至38點，報16,557點，大市成交僅1,047億元。恒指經過連續兩日急升1,200點後，僅輕微回吐38點，雖然幅度算細，但成交急縮，後市可否繼續看好？美國中期選舉稍後舉行，如何左右美股，以至港股走勢？

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