港交所計劃明年6月啟用FINI平台 惡劣天氣仍可運作

簡愛嫦(左二)指FINI平台在惡劣天氣下可如常運作。右一為梁碧珊

至於在平台啟用前招股的新股，則沿用現行方式。

她提到，港交所的上市部門將與新的上市公司申請人及保薦人合作，以確保使用正確的結算平台。港交所將於11月25日起至明年3月期間，就市場建設進行測試，包括註冊外部測試、設置虛擬私人網絡(VPN)連接、介面測試，及用戶帳戶測試。明年首兩季將進行用戶測試，主要是針對FINI平台的功能、創建新帳戶、市場演集等。

如若新股遇上惡劣天氣，上市科諮詢和項目主管簡愛嫦指，FINI平台仍會繼續運作，而新股仍必須遵守香港公司法的要求。簡氏又強調，新平台啟動後，新股結算周期以「T+2」為標準，若遇上公眾假期則可向港交所尋求更長的結算時間表，惟該新股要在招股書中標明。